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登機時「空服員站入口打招呼」隱藏用意曝光　空姐：不只是禮貌

▲▼登機時「空服員站門口打招呼」隱藏用意曝光　空姐：不只是禮貌。（圖／翻攝TikTok@itsmekikooooo、IG@rania_ibo）

▲拉妮亞揭露，空服員站在入口打招呼，其實別有用意。（圖／翻攝TikTok@itsmekikooooo、IG@rania_ibo）

記者吳美依／綜合報導

旅客準備踏入機艙，展開一趟飛行旅程時，總能看見空服員站在入口處，向每一位乘客打招呼。匈牙利廉航「威茲航空」（Wizz Air）空姐拉妮亞（Rania）透露，此舉不只是出於禮貌或友善，而是為了親眼、面對面地評估乘客狀況。

拉妮亞在TikTok表示，「你們知道，空服員跟你們打招呼，不僅僅是出於禮貌嗎？」她指出，空服員歡迎旅客的同時，也在「確認你是否喝得太醉，或者病得太嚴重，以至於無法搭飛機」，並且「看看誰能在緊急狀況下幫助我們」，也就是尋找「身體健全乘客」（able-bodied passengers, ABPs），以利在緊急時刻伸出援手，甚至協助疏散人群。

@itsmekikooooo Did you know that?Also to see who could help us in an emergency#fy #fyp #viral #fypageeeee #for #stewardess #cabincrewlife #flightattendant #foryoupage ♬ RUN THIS TOWN X GANGSTAS PARADISE - ALTÉGO

相反地，空服員也要考慮截然不同的情況，例如確認兒童、長輩、身體或精神殘疾乘客，確保他們不會坐在出口那一排座位，以免對疏散行動造成影響。

網友得知真相後，反應相當兩極化。一些人留言，「非常支持」、「我以為這只是規定」，甚至開玩笑說，「我一直以為這是因為我帥到不行的外表和超酷個性，現在我心碎了。」不過，也有人認為此舉並不管用，「我跟我表哥喝得醉醺醺地從拉斯維加斯回家，我很驚訝他們竟然准許我們登機」。

一名網友宣稱，他登機時聽見空服員說「哈囉」，隨口回應「晚安」，竟然因此被要求酒測。也有人表示，自己登機時，從來沒有聽見空服員打招呼。

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