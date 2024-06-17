「死亡俯衝」瞬間爆炸2人喪命　美二戰老飛機剛出發就墜毀

▲二戰軍機墜毀加州奇諾機場。（圖／翻攝X@Michael_Nevin）



記者吳美依／綜合報導

美國加州15日發生悲劇事故，一架二戰時期小飛機從奇諾機場（Chino Airport）起飛不久後失事，機身突然左傾、俯衝，重摔地面瞬間爆炸，導致正副機師雙雙身亡。

ABC7等外媒報導，這架洛克希德12A（Lockheed 12A）雙引擎小飛機中午12時35分失事，奇諾谷（Chino Valley）消防局證實，死者為揚克斯航空博物館（Yanks Air Museum）67歲營運主管賴特（Frank Wright）與他的副機師，後者身分尚未確認。

一名目擊者當時正在拍攝飛機照片，親眼看見撞擊瞬間，「我前面有一株很高的灌木叢，大概10或12英尺（3至3.6公尺）高，我必須繞過去……但當我繞過去時，飛機開始左傾、非常斜」，然後猛然俯衝，「第一個接觸地面的部位是左翼，我猜那是燃料所在的地方，接下來立刻爆炸。」

▲賴特被證實身亡。（圖／翻攝yanksair.org）



▲洛克希德12A雙引擎小飛機。（圖／翻攝自Facebook／Yanks Air Museum ）

美國聯邦航空總署（FAA）和美國國家運輸安全委員會（NTSB）正在調查失事原因。揚克斯航空博物館也積極配合當局，並且宣布無限期閉館，「我們渡過這段艱難時刻之際，感激你們的耐心，以及對我們隱私的尊重。」

賴特不僅是博物館營運主管，也是館方飛行團隊的成員。其他夥伴紛紛在社群媒體上悼念，「他在老式戰機（warbirds）界將被深深懷念。」