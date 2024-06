「死亡俯衝」瞬間爆炸2人喪命　美二戰老飛機剛出發就墜毀

▲二戰軍機墜毀加州奇諾機場。(圖/翻攝X@Michael_Nevin)



記者吳美依/綜合報導

美國加州15日發生悲劇事故,一架二戰時期小飛機從奇諾機場(Chino Airport)起飛不久後失事,機身突然左傾、俯衝,重摔地面瞬間爆炸,導致正副機師雙雙身亡。

ABC7等外媒報導,這架洛克希德12A(Lockheed 12A)雙引擎小飛機中午12時35分失事,奇諾谷(Chino Valley)消防局證實,死者為揚克斯航空博物館(Yanks Air Museum)67歲營運主管賴特(Frank Wright)與他的副機師,後者身分尚未確認。

一名目擊者當時正在拍攝飛機照片,親眼看見撞擊瞬間,「我前面有一株很高的灌木叢,大概10或12英尺(3至3.6公尺)高,我必須繞過去……但當我繞過去時,飛機開始左傾、非常斜」,然後猛然俯衝,「第一個接觸地面的部位是左翼,我猜那是燃料所在的地方,接下來立刻爆炸。」

▲賴特被證實身亡。(圖/翻攝yanksair.org)



▲洛克希德12A雙引擎小飛機。(圖/翻攝自Facebook/Yanks Air Museum )

美國聯邦航空總署(FAA)和美國國家運輸安全委員會(NTSB)正在調查失事原因。揚克斯航空博物館也積極配合當局,並且宣布無限期閉館,「我們渡過這段艱難時刻之際,感激你們的耐心,以及對我們隱私的尊重。」

賴特不僅是博物館營運主管,也是館方飛行團隊的成員。其他夥伴紛紛在社群媒體上悼念,「他在老式戰機(warbirds)界將被深深懷念。」

A tragic crash occurred today at the Chino Airport during the Yanks Air Pops and Props event. The Yanks Museum's Lockheed 12A (UC-40) Electra Jr. crashed at the airport and according to the news two persons perished. Chino Airport, CA 6.15.24 #chino #planecrash #chinoairport pic.twitter.com/gtfZuIOhOB