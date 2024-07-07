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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

翁曉玲轟賴清德民族罪人！　「七七事變如此重要竟刻意忘記？」

▲▼翁曉玲 質詢 卓榮泰領導的行政院市民僅黨德行政院 立法院審查覆議案卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

今（7日）是「七七事變」 87周年，國民黨立委翁曉玲痛批，「政府數典忘祖、民族罪人」，搜尋賴清德總統、前總統蔡英文、行政院長卓榮泰，以及國防部、退輔會相關臉書，居然對此重要日子無發一言，更別說官方新聞稿，「這樣的執政者，又怎能讓人民有深厚的國家認同 ，了解保衛國家的重要性？」

翁曉玲指出，1937年7月7日，爆發盧溝橋事變，開始長達八年的對日抗戰，先輩們用鮮血保衛中華民國，終贏得勝利，這是值得紀念、驕傲又悲傷的這一天。小時所讀的課本，和看見外公及其他長輩身上的作戰傷疤，讓她深感，國家是要每一個人去保衛的，國家是建構在尊敬前輩的流血流淚之上的。

翁曉玲質疑，網路上輕描淡寫「又稱盧溝橋抗戰、盧溝橋事變、馬可波羅橋事變，是1937年7月7日發生在河北省宛平縣盧溝橋的日本中國駐屯軍與國民革命軍第二十九軍之間的一次軍事衝突，被認為是中國抗日戰爭（八年抗戰）全面爆發的起點。中國抵抗日本發動全面戰爭之作戰。」這樣的文字，能否感動後輩，去感念這天？課綱改了，這天會不會被遺忘？

翁曉玲說，再搜尋賴清德、蔡英文、卓榮泰、顧立雄、國防部發言人室、嚴德發、退輔會等臉書，對此日子無發一言，更別說是官方新聞稿了。現在的政府作了太多去歷史化、去中國化的政策措施，極盡貶低國家民族大義之能事，這樣的執政者又怎能讓人民有深厚的國家認同，了解保衛國家的重要性？

翁曉玲強調，自己身為立法委員會隨時提醒這個政府和首長官員，他們要守護的是全中華民國，不只是「台灣」而已，故意忘記中華民國在大陸的那段歷史，就是數典忘祖、民族罪人。
 

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