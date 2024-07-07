「拆樑危機」沒在怕！　謝國樑喊無壓力：相信我會獲得最後勝利

▲戰鬥藍聲援謝國樑。（圖／趙少康臉書直播）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑面臨罷免危機，公民團體發起的罷免連署第二階段已過門檻，最快9月中旬進行罷免案投票，前中廣董事長趙少康今（7日）領軍「戰鬥藍」成員赴基隆開講，正式展開反制罷免行動。謝國樑致詞表示，基隆市府都有在認真做事，只是受到很多媒體不實攻擊，但因為趙少康和立法院的兄弟姐妹相挺，自己感到非常溫暖，「我一點都沒有壓力或害怕」。

趙少康直呼，民進黨對謝國樑政治霸凌、邪惡罷免，因為民進黨現在在國會沒過半，所以想鑽《選罷法》的漏洞，透過罷免翻轉席次，而到場藍委包含林沛祥、陳玉珍、賴士葆、徐巧芯、謝龍介、王鴻薇，以及國民黨前副主席郝龍斌，也都一一為聲援謝國樑街講。

趙少康痛批，民進黨偷吃步，明年想發起罷免全台灣立委，因為國會不過半，想把立法院鬥回來，他呼籲，一定要打倒政治霸凌、打倒邪惡罷免，公道自在人心，基隆市民要踴躍出來投票，投下「反對罷免票」。

壓軸發表談話的謝國樑則先是感謝戰鬥藍成員來相挺，讓他非常感動，並強調自己上任一年多來非常努力做事，把基隆打造成路口最友善城市，基隆市政正在改善中；謝國樑認為，雖然很多媒體有不實攻擊，但因為有大家的力挺，還是覺得很溫暖，一點都不害怕也不會有壓力，在市政方面做好，未來也會規畫，七、八月還有芭比的快閃店，還有AR恐龍特展，一定會努力做事，不管有無投票，都知道自己會獲得最後勝利。

