步上墾丁後塵？南韓濟州島陷「國旅寒冬」　旅宿大量倒閉創新高

▲南韓濟州島挾才海水浴場加裝遮陽傘。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

濟州島位處韓國的「國境之南」，是南韓首屈一指的觀光度假勝地，新冠疫情時期更吸引眾多無法出國的韓國人前往旅遊，飯店、民宿、渡假村等眾多住宿設施如雨後春筍般出現。不過近年來，隨著疫情結束後各國開放觀光，導致旅客數的增長陷入瓶頸，最終使得民宿、旅館等跟著大量倒閉。

根據《韓聯社》，最近一份統計指出，南韓濟州島上的住宿設施出現大批倒閉潮，尤其以農漁村類型的民宿為主。從今年1月1日至5月31日，濟州島一共有21處住宿設施暫時停止營業、227處住宿設施永久停業，總計共有248處住宿設施短期內不再營業。

回顧往年1至5月停業的住宿設施，其中2023年只有6處（暫停營業5處、永久停業1處）、2022年為15處（暫停營業13處、永久停業2處）；2021年為21處（暫停營業20處、永久停業1處）。

相關統計數據一出便震驚各界，因為今年光是1至5月濟州島停業的住宿設施，便是2023年時的41.3倍、2022年的16.6倍、2021年的11.8倍。

若以各住宿設施型態來觀察，農漁村民宿共有219處停業、觀光住宿設施有18處、青年旅店有6處、一般住宿設施有4處、景觀民宿有1處。

報導分析，濟州島在新冠疫情時期享受疫情帶來的紅利，在大批南韓旅客的造訪下，濟州島當地的住宿設施如雨後春筍般出現，2021年共計5933處、2022年有6404處、2023年有6960處、截至今年5月則增長至7402處，今年濟州島住宿設施總數較2021年增長23.5%。

另外，濟州島旅客造訪數的成長陷入停滯，加上大量住宿設施增長，在僧多粥少的情況下，稀釋了各住宿設施的收入。今年1至5月組共有565萬3747人造訪濟州島（韓籍492萬6088人、外籍72萬7659人）、2023年為549萬4454人（韓籍534萬4546人、外籍14萬9908人）、2022年為555萬8384人（韓籍553萬9816人、外籍1萬8568人）。