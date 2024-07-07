日本靜岡「飆破40度」！創全國2024最高溫　東京86人中暑送醫

▲日本各地7日都觀測到災害級高溫。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

西日本至東北地區近日歷經極端酷暑，其中靜岡市7日下午1時18分已經達到40度高溫，刷新全日本2024年的最高溫紀錄，也是當地觀測史上的最高紀錄。不僅如此，各地氣溫也飆升至危險水準，民眾需嚴防中暑。

根據氣象廳報告，西日本和東日本大部分地區7日受到太平洋高氣壓影響，氣溫持續攀升。靜岡市於下午1時18分觀測到40度，這是自日本1940年開始氣象觀測以來，當地史上最高溫，也是今年全日本第一個達到40度以上的地區。

另一方面，截至7日下午2時，日本各地最高氣溫依次為群馬縣下仁田町39.8度；福島縣浪江町、山梨縣大月市、靜岡縣濱松市船明38.8度；兵庫縣豐岡市38.2度；京都府舞鶴市38.1度，均為危險高溫。

氣象廳和環境省警告，除了高溫外，由於濕度也高，因此中暑風險飆升。包含關東至沖繩在內的26個都府縣都發布了「中暑警戒警報」。受警報影響的地區包括東京都（不含伊豆和小笠原群島）、埼玉縣、千葉縣、神奈川縣、茨城縣、群馬縣、靜岡縣、愛知縣、三重縣、福井縣、兵庫縣、奈良縣、和歌山縣、廣島縣、島根縣、鳥取縣、愛媛縣、高知縣、山口縣、福岡縣、大分縣、長崎縣、熊本縣、宮崎縣、鹿兒島縣及沖繩縣（不含大東島地區）。

東京消防廳統計，7日光是截至下午3時為止，就有86人因中暑被緊急送醫治療，年齡分布為3至98歲，其中有2名男性為重症。