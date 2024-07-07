　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

冰淇淋新口味？南韓民眾發現「軟糖咬不碎」　吐出來才發現被加料

▲▼南韓某知名跨國連鎖冰淇淋品牌，出現顧客誤食橡膠的案例。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓某知名跨國連鎖冰淇淋品牌，出現顧客誤食橡膠的案例。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓某知名連鎖冰淇淋專賣店傳出食安危機！一名來自首爾的民眾上個月前往該品牌冰淇淋專賣店，豈料在品嘗冰淇淋時，卻意外出現一種奇妙的口感，且無論怎麼咬都咬不碎，正當他以為是店家推出的新口味時，卻愈想愈不對勁，最後才發現自己竟然咬到一塊白色橡膠。

根據《韓聯社》，某知名跨國連鎖冰淇淋專賣店「B社」深耕南韓多年，是南韓家喻戶曉的冰淇淋品牌之一，來自首爾的民眾A某上個月8日前往B社的其中一間分店享用冰淇淋，正當他快吃完整支冰淇淋之際，嘴裡出現一陣軟爛的未知口感，當時他以為這是B社所推出的新口味。

▲▼南韓民眾在享用冰淇淋時，咬到白色橡膠塊。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓民眾在享用冰淇淋時，咬到白色橡膠塊。（圖／翻攝自韓網）

A某以為自己咬到的是膠狀物的軟糖，然而無論怎麼咀嚼，都還是無法將該塊膠狀物咬爛，於是他決定把該塊膠狀物從嘴巴裡吐出來。不看還好，一看才驚覺這一塊白色膠狀物其實和冰淇淋的顏色有點像，是長2公分、寬超過1公分的立體型物體。最後，A某撥打客服專線向B社的店舖和客服中心表達抗議。

經過B社進行內部調查後，才得知該塊白色橡膠狀物體並非冰淇淋製作過程中混入其中的，而是店員在挖取桶裝冰淇淋時，因為失誤鬆動固定冰淇淋桶的橡膠，導致該塊橡膠掉入桶內，最後被挖進給客人的冰淇淋。

▲▼B社確認後，研判白色橡膠塊原是用來固定冰淇淋桶的物體。（圖／翻攝自韓網）

▲B社確認後，研判白色橡膠塊原是用來固定冰淇淋桶的物體。（圖／翻攝自韓網）

A某指控，他前往該間店鋪購買冰淇淋時，店長並不在裡面，現場只有工讀生負責幫客人挖冰淇淋。據悉，該間知名品牌「B社」經常發生類似情事，頻率大概是每年平均1至2件。

A某向媒體投訴，「這種疏忽是每個店家都不容許發生的，然而總公司的應對態度卻十分隨便，因此我以撫育孩童成長的父母立場而言，向媒體舉報這間店。一旦該橡膠塊的體積再更小一點，是有可能吞下肚的。期盼大家能對消暑聖品冰淇淋保持警戒。」

B社則是坦承，在一線店鋪發生顧客投訴的疏失，事發後已向該名顧客致歉，並呼籲店員提高警覺心。

ET快訊
金秀賢桃機「手上滿滿禮物」　親自揮手快閃台灣3天2夜
全台698人繼承破1億元！　逾17萬件免稅
快訊／15縣市大雨特報　下到晚上
知名健身房無預警停業　PO公告前「還在收會費」
快訊／午後大雨來了！大雷雨轟4縣市
獨／慢慢玩死！衣櫥男遭「一點一點割、熱熔膠燙」
鄭文燦涉貪　最新財產申報曝
錄《康熙》氣到翻臉走人　蔡康永：要騙人也太不敬業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

選手村吃不到「薯條、酪梨、鵝肝醬」　巴黎奧運餐廳8大亮點一次看

日2海鷹直升機相撞釀8死！　主因曝：2機指揮官協調不足

冰淇淋新口味？南韓民眾發現「軟糖咬不碎」　吐出來才發現被加料

土耳其多地夜空「閃現綠光」　流星劃過直擊畫面曝光

Lisa新歌MV拍攝地！　曼谷唐人街「陷火海」釀30傷

美國也熱爆！高溫預報38°C「恐現歷史性熱浪」　1.3億人受影響

馬匹暴走！日20多歲廄務員「當場被拋飛」　撞鐵閘門爆頭亡

全球10大最想移民國家　加拿大奪冠！亞洲僅日本上榜

南韓住院醫師罷工超過5個月　政府最快明頒布「處罰方案」

民主黨又1人勸拜登退選！　她疾呼：打不贏川普

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

柯震東試鏡馬上過　自嘲「我帶資進組」XD

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

選手村吃不到「薯條、酪梨、鵝肝醬」　巴黎奧運餐廳8大亮點一次看

日2海鷹直升機相撞釀8死！　主因曝：2機指揮官協調不足

冰淇淋新口味？南韓民眾發現「軟糖咬不碎」　吐出來才發現被加料

土耳其多地夜空「閃現綠光」　流星劃過直擊畫面曝光

Lisa新歌MV拍攝地！　曼谷唐人街「陷火海」釀30傷

美國也熱爆！高溫預報38°C「恐現歷史性熱浪」　1.3億人受影響

馬匹暴走！日20多歲廄務員「當場被拋飛」　撞鐵閘門爆頭亡

全球10大最想移民國家　加拿大奪冠！亞洲僅日本上榜

南韓住院醫師罷工超過5個月　政府最快明頒布「處罰方案」

民主黨又1人勸拜登退選！　她疾呼：打不贏川普

鐵花燈之祭逾百萬人次賞燈！第2季璀璨星際登場

「脂肪肝」是未爆彈！醫示警「4大迷思」：惡化成肝癌多已晚期

夏天美白喝「3飲品」！ 中醫師激推1款茶：還能延緩皮膚老化

找兒子迷途...桃園婦深夜獨自站街頭　警關懷助母子團圓

丈夫驟世！她繼承土地收地政局「1張通知」　省下逾4倍稅金

直擊／金秀賢桃機返韓「手上滿滿禮物」　親自揮手快閃台灣3天2夜

選手村吃不到「薯條、酪梨、鵝肝醬」　巴黎奧運餐廳8大亮點一次看

陸獨臂單腿騎手登頂非洲最高峰　證書寫女兒名「完成跟她的約定」

數位貨幣平台雛型完成　央行：政策公聽會明年起跑

夏日爆汗沾珠寶　簡單清潔首推柔軟乾布擦拭

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

睡覺前遭毒蛇攻擊！工人反咬2口把牠咬死

拜登口誤自稱美國首位非裔女性副總統

鄭文燦涉貪！　日本媒體大幅報導：重擊賴清德政府

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

Lisa新歌MV取景地　曼谷唐人街陷火海

恐怖畫面！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

陸情侶泰國路邊「活春宮」！她嬌喘跨坐男伴

毒品械鬥　14歲少女「刀插太陽穴」血染街頭

帕金森氏症專家「8訪白宮」　見拜登私人醫生

菲律賓：中國大型艦艇停泊菲專屬經濟區

哈瑪斯：以色列空襲聯合國學校　加薩走廊16人喪命

東京熱爆119人中暑送醫！　今逼40度

出生於台灣！　黃仁勳獲選「美國傑出移民」

更多熱門

相關新聞

日2海鷹相撞8死！主因曝：指揮官協調不足

日2海鷹相撞8死！主因曝：指揮官協調不足

日本海上自衛隊4月發生2架SH60K海鷹直升機相撞事故，當時部隊正在進行潛水艇探測訓練，沒想到卻發生意外，雙雙墜毀。海自事故調查委員會經過調查後認定，2架直升機由不同指揮官指示行動，彼此之間缺乏協調，是導致事故的主因之一。相關事故調查報告書預計在近日公開。

馬匹暴走甩飛廄務員　撞閘門爆頭亡

馬匹暴走甩飛廄務員　撞閘門爆頭亡

南韓住院醫師罷工5個月　政府明頒處罰方案

南韓住院醫師罷工5個月　政府明頒處罰方案

預謀5年！師複製學生鑰匙　闖屋偷她制服

預謀5年！師複製學生鑰匙　闖屋偷她制服

日51歲男「模仿京阿尼縱火」！點火燒社宅

日51歲男「模仿京阿尼縱火」！點火燒社宅

關鍵字：

日韓要聞南韓冰淇淋橡膠塊

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面