冰淇淋新口味？南韓民眾發現「軟糖咬不碎」　吐出來才發現被加料

▲南韓某知名跨國連鎖冰淇淋品牌，出現顧客誤食橡膠的案例。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

南韓某知名連鎖冰淇淋專賣店傳出食安危機！一名來自首爾的民眾上個月前往該品牌冰淇淋專賣店，豈料在品嘗冰淇淋時，卻意外出現一種奇妙的口感，且無論怎麼咬都咬不碎，正當他以為是店家推出的新口味時，卻愈想愈不對勁，最後才發現自己竟然咬到一塊白色橡膠。

根據《韓聯社》，某知名跨國連鎖冰淇淋專賣店「B社」深耕南韓多年，是南韓家喻戶曉的冰淇淋品牌之一，來自首爾的民眾A某上個月8日前往B社的其中一間分店享用冰淇淋，正當他快吃完整支冰淇淋之際，嘴裡出現一陣軟爛的未知口感，當時他以為這是B社所推出的新口味。

▲南韓民眾在享用冰淇淋時，咬到白色橡膠塊。（圖／翻攝自韓網）

A某以為自己咬到的是膠狀物的軟糖，然而無論怎麼咀嚼，都還是無法將該塊膠狀物咬爛，於是他決定把該塊膠狀物從嘴巴裡吐出來。不看還好，一看才驚覺這一塊白色膠狀物其實和冰淇淋的顏色有點像，是長2公分、寬超過1公分的立體型物體。最後，A某撥打客服專線向B社的店舖和客服中心表達抗議。

經過B社進行內部調查後，才得知該塊白色橡膠狀物體並非冰淇淋製作過程中混入其中的，而是店員在挖取桶裝冰淇淋時，因為失誤鬆動固定冰淇淋桶的橡膠，導致該塊橡膠掉入桶內，最後被挖進給客人的冰淇淋。

▲B社確認後，研判白色橡膠塊原是用來固定冰淇淋桶的物體。（圖／翻攝自韓網）

A某指控，他前往該間店鋪購買冰淇淋時，店長並不在裡面，現場只有工讀生負責幫客人挖冰淇淋。據悉，該間知名品牌「B社」經常發生類似情事，頻率大概是每年平均1至2件。

A某向媒體投訴，「這種疏忽是每個店家都不容許發生的，然而總公司的應對態度卻十分隨便，因此我以撫育孩童成長的父母立場而言，向媒體舉報這間店。一旦該橡膠塊的體積再更小一點，是有可能吞下肚的。期盼大家能對消暑聖品冰淇淋保持警戒。」

B社則是坦承，在一線店鋪發生顧客投訴的疏失，事發後已向該名顧客致歉，並呼籲店員提高警覺心。