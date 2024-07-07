日2海鷹直升機相撞釀8死！　主因曝：2機指揮官協調不足

▲日本海上自衛隊海鷹直升機SH60K。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本海上自衛隊4月發生2架SH60K海鷹直升機相撞事故，當時部隊正在進行潛水艇探測訓練，沒想到卻發生意外，雙雙墜毀。海自事故調查委員會經過調查後認定，2架直升機由不同指揮官指示行動，彼此之間缺乏協調，是導致事故的主因之一。相關事故調查報告書預計在近日公開。

根據《讀賣新聞》報導，海上自衛隊4月20日深夜執行潛水艇探測訓練，該次訓練為護衛艦隊司令官評估部隊熟練度而進行的「查閱」作業，海自共有8艘艦艇、6架直升機參與訓練。

事故發生地點為在東京都伊豆群島「鳥島」東方約280公里海域。事發當時該空域共有3架直升機，然而其中2架卻突然相撞，隨後墜海。2架海鷹分別有4人搭乘，共8名隊員全員罹難。事故後，海上自衛隊回收了2架直升機的黑盒子，並進行數據分析及相關人員的詢問。

海鷹直升機使用的聲納系統分為「主動聲納（アクティブ）」和「被動聲納（パッシブ）」兩種，根據戰術需求，由不同的指揮官進行協調指揮。政府內部消息人士透露，此次訓練中，3架直升機根據聲納種類分為2組對敵方潛水艇進行追蹤，但指揮官之間缺乏有效協調，尤其是在保持安全高度距離方面，並未給出明確指示。

此外，直升機裝有防撞燈，夜間如果是近距離可以目視。而黑盒子內的錄音也顯示，機組人員在相撞前曾經靠目視確認彼此的位置。但是隨後其中一架直行的直升機機頭卻與另一架轉彎中的直升機左前部相撞，疑似是機上人員的不注意造成。

海上自衛隊2021年也曾發生海鷹直升機相撞事故，隨後為了防止類似事件再度發生，因此制定多項規定，包含多架直升機靠近彼此飛行時，應加強機組人員的警戒監視和確保直升機間的飛行高度距離等。

此次事故顯示這些措施並未徹底遵守，海上自衛隊計畫進一步加強飛行警戒監視，並在多架直升機由不同指揮官指揮時，由更高層的指揮官負責統籌，以防類似事故再度發生。