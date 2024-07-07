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地鐵發現可疑背包！首爾麻浦站出現「疑似爆裂物」　列車過站不停

▲▼韓國地鐵,南韓地鐵,南韓電車,韓國電車,首爾地鐵。（示意圖／CFP）

▲南韓首爾地鐵5號線麻浦站，稍早被人發現疑似有爆裂物。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾地鐵麻浦站今（7）日下午疑似發現爆裂物，目前列車為「過站不停」的狀態。

根據《韓聯社》最親消息，首爾地鐵5號線麻浦站的月台，稍早於7日下午1時58分（台灣時間中午12時58分）發現疑似為「爆裂物」的物體，目前雙向列車從下午2時39分起實施「過站不停」。

警方、軍方和消防當局接獲站內職員通報後，立刻前往地鐵5號線麻浦站的月台，隨即發現一個可疑的旅行背包，目前正在釐清背包內究竟裝有何物。

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