馬匹暴走！日20多歲廄務員「當場被拋飛」　撞鐵閘門爆頭亡

▲日本金澤競馬場發生死亡意外。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本石川縣金澤市的「金澤競馬場」6日凌晨發生死亡意外，一名20多歲廄務員在訓練馬匹時，馬匹突然失控暴衝，導致當時騎在馬背上的他被拋飛，頭部撞上鐵制的起跑閘門，嚴重受創，送醫搶救後仍不治身亡。而這也是該競馬場首次發生死亡意外，目前當局仍在調查詳細事發原因。

根據《北國新聞》報導，該名20多歲男性廄務員隸屬於金田一昌馬廄，來自外縣市，3年前開始在金澤競馬場工作。他6日凌晨4時左右在馬場上訓練馬匹，但是負責訓練的馬卻突然失控，直接把他甩飛，導致他撞上金屬製的起跑閘門。

根據警方調查，當天的訓練從凌晨2時開始，由於天色昏暗，因此訓練過程中也在跑道上點亮照明。事發時，廄務員剛結束該匹10歲馬的訓練，準備返回馬廄，但是馬卻失控奔向第二彎道附近的訓練閘門。廄務員當場被甩落並重重摔在閘門上。

馬匹並未撞上閘門，因此沒有受傷。在場的工作人員發現後立即報警，男子隨後被緊急送往金澤市的石川縣立中央醫院，但最終因創傷性休克宣告不治。

金澤競馬場內共有20個由馴馬師經營的馬廄，現有111名廄務員負責照料馬匹，廄務員主要工作為根據馴馬師的指示照顧馬匹並進行訓練。通常相關訓練會在凌晨2時至上午9時之間進行。