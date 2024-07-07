陸夫婦「領養」孤兒16年未登記...女兒領百萬遺產！　養子一毛未得

▲一對老夫妻在2005年收養了一名父母雙亡的10歲男童。16年後，老夫妻在未留下遺囑狀況下過世，老夫妻的女兒出面轉走夫妻名下所有房產與財產，並要養子搬出父母遺留的房子。（示意圖／翻攝unsplash）



圖文／CTWANT

近日，中國發生一起離奇遺產糾紛，一對老夫妻在2005年收養了一名父母雙亡的10歲男童。16年後，老夫妻在未留下遺囑狀況下過世，夫妻的女兒出面，轉走夫妻名下所有房產與財產，並要養子搬出父母遺留的房子。中國法院支持了這個要求，理由是當年的收養手續沒有完成，因此雖然養子與老夫妻相伴十多年，並且照顧他們的晚年，但是無權繼承夫妻倆的遺產。

據陸媒《紅星新聞》報導，2005年，中國貴陽一名10歲男孩的父母相繼病故，他在媒體鏡頭前表達了希望有個願意收養他的家庭，稱自己會乖乖聽話、乖乖做家事。男孩的身世引發媒體關注，當地有關部門也願意尊重男孩的想法。不久後，一對7旬的退休職工李某夫婦領養了男孩，並改名為李甲（化名），雙方以爺孫相稱。

這對夫婦表示，夫妻還有一個女兒李乙（化名），比李甲大29歲。不過女兒婚後就搬離了家中，老夫妻感到有些孤獨，看到報導，考慮兩人也有扶養能力，於是決定收留這個孩子。

收養李甲之後，夫妻倆向當地的有關部門遞交了領養、轉學、改名等一系列的申請，根據他們遞交的文件顯示，他們願意領養李甲為孫子。

16年後，李某夫婦在未留遺囑的情況下相繼去世，留下一棟房子，存款、撫恤金、喪葬補助等共計約人民幣135萬元（合新台幣600萬元）的財產。李甲原本一直住在和兩位老人共同生活的房屋內，但2022年，李乙突然找到李甲，稱李某夫婦名下財產及房屋全數歸屬於自己名下，要李甲搬出自己父母的房子。

李甲難以接受，認為自己被李某夫妻收養後，一直與老夫妻互相陪伴，並照顧老倆口的晚年生活。自己實際上是李某夫婦養子，所以自己與李乙應該擁有相同順位的繼承權，於是一狀告上法院，要求分隔李某夫妻名下的房屋與財產。

李乙則在法庭上辯稱，父母跟李甲並未形成合法有效的收養關係，因此李甲並非父母的合法繼承人，無權分得遺產。

貴陽市法院調查後發現，李某夫妻收養李甲的行為，發生在中國《收養法》施行期間，然而依照規定，李某夫妻需要向所在地「縣級」以上地方政府的民政部門登記，但李甲卻無法提交相關資料。實際派人拜訪當地民政單位，承辦該案的負責人辯稱「不知道有沒有收養手續有沒有完成」，還稱16年間單位歷經多次換屆、改制，收養相關手續文件也沒有保留下來。

最後，法院判定該收養關係不成立，李甲對李某夫妻的遺產未能享有合法繼承權。

李甲對此難以接受，表示自己的被收養，是通過當地民政部門的指導實現的，以為一切合法合規，如今卻得知收養手續在法律上有缺失，他將繼續發起訴訟，希望能以非繼承人「酌定分配」的方式，爭取「分」得一點遺產。

中國法律人士向紅星新聞記者表示，法院判決並無不當。根據1994年出台的《收養法》修訂版明確規定，收養關係自向縣級以上民政部門登記之日起成立，但本案中李甲未能提供相關證明，所以雙方收養關係不成立，李甲不享有合法繼承權。但考慮到李甲和李某夫婦共同生活16年，雙方存在扶養關係，李某可以以被繼承人扶養的人，或者繼承人以外的對被繼承人扶養較多的人，可以分給適當的遺產，但需另行起訴。

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