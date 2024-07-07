　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

輝達黃仁勳大力推薦AI發展，卻引發不少文科生陷入「就業焦慮」。（圖／報系資料照）

▲輝達黃仁勳大力推薦AI發展，卻引發不少文科生陷入「就業焦慮」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一位台大女學生看完黃仁勳介紹人工智慧AI發展後，在網路上發文，對自己未來陷入迷惘，擔心文科會被淘汰而陷入「就業焦慮」，引起不少共鳴，網友憂「文法商全死！」果真如此？CTWANT記者採訪黃仁勳與其他業者，加上近期眾多學者的說法，答案是「免驚」，因為AI的全面應用，需要懂得使用AI的各領域人才，國科會更加碼喊出一年要培育5000名AI人才。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月訪台，多次提到台灣擁有豐富的人才、出色的技術和良好的職業道德，「這是一個美好的地方，我期待在這裡擴展我們的基地，為我們的員工建立一個美麗的總部。」並在未來五年內招聘一千名員工，包括晶片設計師、系統設計師、軟體工程師和AI研究人員，「我們的AI研究實驗室與大學合作，進行一些具有突破性的研究。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者問當他的員工需要什麼樣的特質？黃仁勳說，他欣賞勇敢做出改變、有決心的人，如果想當「輝達人」，「應該在學校盡力學習，像是數學、科學、電腦科學、電機工程很重要，」不過輝達也在很多領域尋找人才，例如商業、行銷等，「個性方面的話是樂觀，喜歡與他人合作。」他的這席話，鬆動了外界對科技廠用人「重理工、輕人文」的印象。

每年的大學就業博覽會，總是以電子產業區最熱鬧。（圖／黃威彬攝）

▲每年的大學就業博覽會，總是以電子產業區最熱鬧。（圖／CTWANT提供）

在AI浪潮下，104人力銀行在6月26日公布的最新薪資大數據，今年平均月薪為4.7萬，年增5.4％，創下10年新高，但細看63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬元的產業有40個，占整體三分之二，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構；最高薪的「電腦及消費性電子製造業」為6萬元，比最低薪的「社會福利服務業」高出2.2萬元，薪資幾乎1人抵2人。

這數據看起來，似乎還是證實了台灣人要賺錢，就要往理工方面走，其他文史科系畢業、或服務業等可能只有低薪工作可以選，導致不少家長和學子在選擇志願時，很難根據興趣放手一搏，這也導致台灣重心非理工科系的學校常被輕視。

曾擔任Google公司亞洲硬體總監的桃園市長張善政，在6月18日宣布攜手微軟和元智大學開辦免費的中小企業AI應用及資訊安全課程的活動上提到，學生們擔憂不唸理工科系就很難找工作這事是「多慮了」，因為人工智慧不是資訊單一科系要專精，現在講究的是擴大應用，任何領域、包括文學院都有發揮的空間。

瑞磁生物科技集團ABC-KY (6598)創辦人何重人也跟CTWANT記者說，現在已經是AI時代，很多事情都可交由電腦代勞，所以年輕人需要的，反而是跨界、多領域學習的能力。

今年在雲嘉南舉辦的就業博覽會，也出現「AI智慧面試官」。（圖／報系資料照）

▲今年在雲嘉南舉辦的就業博覽會，也出現「AI智慧面試官」。（圖／資料照／CTWANT提供）

臺灣大學電機工程學系教授、教育部政次葉丙成也在自己的臉書以「AI當道，該為此感到焦慮嗎？」為題指出，AI應該分成兩個層面來看，一種是研發 AI 相關技術，包括軟、硬體的人，另一種則是能使用AI在自己場域做出厲害作品的人，研發科技的是少數，但善用這科技創造出價值的人是多數。

葉丙成說，像是做行銷的人能用 AI創造厲害的文案，公司法務可善用AI來找出合約的問題，做教育的人用來設計教案，職場的人可幫自己做簡報等，在文化、商業、人文、金融、藝術、建築、土木、醫療各個領域，只要是能善用 AI把事情做得更好的人，都是有價值的人。

「與其擔心自己的孩子現在應該要提早學什麼、做什麼，以後才能成為 AI 研發工程師，這就讓孩子自己的興趣去決定吧，」不如先讓自己成為願意開始使用AI做事的人。葉丙成說。

和碩董事長童子賢跟CTWANT記者說，大家不用擔心AI會搶走工作，之前有個醫生問他，AI發展這麼快會不會讓他失業，但AI就是一個好幫手，「就如同微波爐、洗衣機、電鍋在家裡，好的機械能輔佐你」他笑說，「就像我太太，有了這些工具幫忙把家事很快做好後，他就有空閒時間管理我家那隻貓、剩下的時間就在管理我。」

現在連苗栗的小學生都在上「AI主播報新聞」課程。（圖／報系資料照）

▲現在連苗栗的小學生都在上「AI主播報新聞」課程。（圖／資料照／CTWANT提供）

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成也表示，不是只有學資訊系學生才能在AI領域找到一席之地，人文、社會科學也在AI倫理扮演很重要的角色，希望透過資訊力聯盟平台，讓對數位轉型、AI有興趣的學生或中小企業員工，簡單接觸到AI資訊和技術，激發自己潛能，在各領域發光發熱。

國科會主委吳誠文表示，接下來AI產業會有非常多元的人才需求，比如發展AI的基本理論、演算法，以及背後相關的半導體硬體架構等，各行各業在使用AI時，也要有人熟悉、了解如何應用相關工具，以提升各行各業發展效率，所以國科會將盡力推動人才培育，在預算允許的範圍內，目標每年培育4000至5000名AI相關人才。

延伸閱讀
私校AI招生術1／少子化大專院校退場風暴中　黃仁勳背板＋「這2字」逆襲招生爆滿額
星生意／林采緹理性談戀愛不急婚　8月產出「第三個小孩」
專訪　減法　蕭煌奇（下）／跳舞這件事情遙不可及，會了以後自信心就更強大

ET快訊
蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆
豪車女業務「肉體換業績」　陸綠帽夫怒曝露骨聊天紀錄
冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上
北捷國一「逃票妹」被爆家世富貴愛惹事　校長嘆：頭痛人物
邱毅指「賴清德內鬥鄭文燦」：下一刀可能指向柯建銘
輝達H100顯卡上架「賣139萬被秒殺」　鄉民傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

秀校長與黃仁勳、蘇姿丰合照　亞洲大學滿招

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

別人都喜歡，自己卻嫌爛！他揭優秀人悲慘命運：完美主義是壞習慣

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4大跡象：是警訊

「高空冷心低壓」開始影響！8縣市橙色燈號警示　高溫上看36度

女患者喝精力湯「血壓狂掉」慘靠洗腎保命！腎臟醫揪出關鍵問題

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

秀校長與黃仁勳、蘇姿丰合照　亞洲大學滿招

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

別人都喜歡，自己卻嫌爛！他揭優秀人悲慘命運：完美主義是壞習慣

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4大跡象：是警訊

「高空冷心低壓」開始影響！8縣市橙色燈號警示　高溫上看36度

女患者喝精力湯「血壓狂掉」慘靠洗腎保命！腎臟醫揪出關鍵問題

閃過右轉轎車卻自撞電桿！苗栗18歲男騎士噴落田中　送醫仍不治

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

陸夫婦「領養」孤兒16年未登記...女兒領百萬遺產！　養子一毛未得

恐怖影片！7歲童突衝進馬路　急追同伴慘被撞飛亡

環太平洋軍演重視「人道救援」　日本、墨西哥大型艦艇亮相

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！尷尬苦笑：廠商心臟滿大顆的

AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

拉布拉多犬學開門把貓關在門外　「喵的反擊」笑爆網友

白天溫度超過30度　小白汪躺地「融化成液體」露舌頭：好熱喔

小孟老師／7月7日星座運勢　牡羊大膽嘗試告白

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

生活熱門新聞

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

年輕人都在玩Threads　他揭「受歡迎2原因」

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

冷心低壓長這樣！　對流更劇烈恐下到晚上

舌頭有齒痕恐是肺癌！醫師曝「3舌1耳」4跡象

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

她搭捷運突發現「票卡多342元」

台北車站「靈堂風」市集！活動現場直擊　民眾笑：有橋可以過

更多熱門

相關新聞

秀校長與黃仁勳、蘇姿丰合照　亞洲大學滿招

秀校長與黃仁勳、蘇姿丰合照　亞洲大學滿招

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳六月間訪台，將17所大專院校列在演講背板放送到全世界，掀起新一波AI招生旋風。CTWANT記者整理教育部大學院系所及學位學程增設及調整核定一覽表發現，早在2019年開始，就有不少大專院校增設關於AI的相關學系，或系所名稱直接冠上「智慧」二字，今年大學入學的選擇，光是以「人工智慧」為名的科系就有26個，若是選有「智慧」的科系，更高達64個。

2年男友提結婚⋯林采緹反問「你有錢嗎」！

2年男友提結婚⋯林采緹反問「你有錢嗎」！

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

2私校最驚人！　「黃仁勳背板大學」逆襲招生爆滿

許聖梅力挺鄭凱云痛批：自以為萬人迷

許聖梅力挺鄭凱云痛批：自以為萬人迷

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

關鍵字：

周刊王AI

讀者迴響

熱門新聞

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

謝金燕動怒開轟合作品牌！

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

吳夢夢槓孫安佐「別再蹭了煩不煩？」

福懋科技公司2死3傷　晚間發重訊回應

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面