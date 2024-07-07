AI夯！網憂「文法商全死」　科技大老：免驚

▲輝達黃仁勳大力推薦AI發展，卻引發不少文科生陷入「就業焦慮」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一位台大女學生看完黃仁勳介紹人工智慧AI發展後，在網路上發文，對自己未來陷入迷惘，擔心文科會被淘汰而陷入「就業焦慮」，引起不少共鳴，網友憂「文法商全死！」果真如此？CTWANT記者採訪黃仁勳與其他業者，加上近期眾多學者的說法，答案是「免驚」，因為AI的全面應用，需要懂得使用AI的各領域人才，國科會更加碼喊出一年要培育5000名AI人才。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳6月訪台，多次提到台灣擁有豐富的人才、出色的技術和良好的職業道德，「這是一個美好的地方，我期待在這裡擴展我們的基地，為我們的員工建立一個美麗的總部。」並在未來五年內招聘一千名員工，包括晶片設計師、系統設計師、軟體工程師和AI研究人員，「我們的AI研究實驗室與大學合作，進行一些具有突破性的研究。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

記者問當他的員工需要什麼樣的特質？黃仁勳說，他欣賞勇敢做出改變、有決心的人，如果想當「輝達人」，「應該在學校盡力學習，像是數學、科學、電腦科學、電機工程很重要，」不過輝達也在很多領域尋找人才，例如商業、行銷等，「個性方面的話是樂觀，喜歡與他人合作。」他的這席話，鬆動了外界對科技廠用人「重理工、輕人文」的印象。

▲每年的大學就業博覽會，總是以電子產業區最熱鬧。（圖／CTWANT提供）

在AI浪潮下，104人力銀行在6月26日公布的最新薪資大數據，今年平均月薪為4.7萬，年增5.4％，創下10年新高，但細看63個產業中，月薪低於整體平均4.7萬元的產業有40個，占整體三分之二，呈現高薪者少、低薪者多的「金字塔型」結構；最高薪的「電腦及消費性電子製造業」為6萬元，比最低薪的「社會福利服務業」高出2.2萬元，薪資幾乎1人抵2人。

這數據看起來，似乎還是證實了台灣人要賺錢，就要往理工方面走，其他文史科系畢業、或服務業等可能只有低薪工作可以選，導致不少家長和學子在選擇志願時，很難根據興趣放手一搏，這也導致台灣重心非理工科系的學校常被輕視。

曾擔任Google公司亞洲硬體總監的桃園市長張善政，在6月18日宣布攜手微軟和元智大學開辦免費的中小企業AI應用及資訊安全課程的活動上提到，學生們擔憂不唸理工科系就很難找工作這事是「多慮了」，因為人工智慧不是資訊單一科系要專精，現在講究的是擴大應用，任何領域、包括文學院都有發揮的空間。

瑞磁生物科技集團ABC-KY (6598)創辦人何重人也跟CTWANT記者說，現在已經是AI時代，很多事情都可交由電腦代勞，所以年輕人需要的，反而是跨界、多領域學習的能力。

▲今年在雲嘉南舉辦的就業博覽會，也出現「AI智慧面試官」。（圖／資料照／CTWANT提供）

臺灣大學電機工程學系教授、教育部政次葉丙成也在自己的臉書以「AI當道，該為此感到焦慮嗎？」為題指出，AI應該分成兩個層面來看，一種是研發 AI 相關技術，包括軟、硬體的人，另一種則是能使用AI在自己場域做出厲害作品的人，研發科技的是少數，但善用這科技創造出價值的人是多數。

葉丙成說，像是做行銷的人能用 AI創造厲害的文案，公司法務可善用AI來找出合約的問題，做教育的人用來設計教案，職場的人可幫自己做簡報等，在文化、商業、人文、金融、藝術、建築、土木、醫療各個領域，只要是能善用 AI把事情做得更好的人，都是有價值的人。

「與其擔心自己的孩子現在應該要提早學什麼、做什麼，以後才能成為 AI 研發工程師，這就讓孩子自己的興趣去決定吧，」不如先讓自己成為願意開始使用AI做事的人。葉丙成說。

和碩董事長童子賢跟CTWANT記者說，大家不用擔心AI會搶走工作，之前有個醫生問他，AI發展這麼快會不會讓他失業，但AI就是一個好幫手，「就如同微波爐、洗衣機、電鍋在家裡，好的機械能輔佐你」他笑說，「就像我太太，有了這些工具幫忙把家事很快做好後，他就有空閒時間管理我家那隻貓、剩下的時間就在管理我。」

▲現在連苗栗的小學生都在上「AI主播報新聞」課程。（圖／資料照／CTWANT提供）

台灣微軟公共暨法律事務部總經理施立成也表示，不是只有學資訊系學生才能在AI領域找到一席之地，人文、社會科學也在AI倫理扮演很重要的角色，希望透過資訊力聯盟平台，讓對數位轉型、AI有興趣的學生或中小企業員工，簡單接觸到AI資訊和技術，激發自己潛能，在各領域發光發熱。

國科會主委吳誠文表示，接下來AI產業會有非常多元的人才需求，比如發展AI的基本理論、演算法，以及背後相關的半導體硬體架構等，各行各業在使用AI時，也要有人熟悉、了解如何應用相關工具，以提升各行各業發展效率，所以國科會將盡力推動人才培育，在預算允許的範圍內，目標每年培育4000至5000名AI相關人才。

延伸閱讀

▸ 私校AI招生術1／少子化大專院校退場風暴中 黃仁勳背板＋「這2字」逆襲招生爆滿額

▸ 星生意／林采緹理性談戀愛不急婚 8月產出「第三個小孩」

▸ 專訪 減法 蕭煌奇（下）／跳舞這件事情遙不可及，會了以後自信心就更強大