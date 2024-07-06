　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／「高空冷心低壓」明天起通過　各地留意豪大雨

▲▼天氣配圖。大雨特報。豪雨特報。（示意圖／資料照）

▲高空冷心低壓是一種夏季天氣型態，出現「頭重腳輕」的狀況，引發強烈雷陣雨。（示意圖／資料照）

文／中央社

中央氣象署指出，高空冷心低壓明天起影響台灣，各地天氣將比今天更加不穩定，午後降雨範圍廣，各地都要留意雨勢，一直到9日雨勢才會稍微趨緩。

中央氣象署預報員林定宜告訴中央社記者，高空冷心低壓明天及後天影響台灣，上半天天氣還好，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後雷雨範圍廣泛，西半部地區、各地山區都有局部短暫雷陣雨，中南部跟北部山區也有局部大雨發生機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高空冷心低壓是一種夏季天氣型態，冷空氣在上方，暖空氣在下方，出現「頭重腳輕」的狀況導致大氣容易產生對流，引發強烈雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明天各地仍有攝氏36度以上高溫，南部也有37度以上高溫機率。

中央氣象署持續發布高溫燈號，天氣高溫炎熱，明天台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；台中市為黃色燈號，請注意。

林定宜表示，明後2天的天氣是最不穩定的時候，9日起水氣仍多，天氣仍不穩定，但雨勢不會有像明後2天大；10日雨勢趨緩，各地晴到多雲，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有局部短暫陣雨。

林定宜說，11日及12日太平洋高壓減弱，受到西南風影響且水氣增多，南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。13日太平洋高壓增強，各地晴到多雲，中部以北、東部及其他山區有局部短暫陣雨。

ET快訊
睡覺前遭毒蛇攻擊！印工人反咬2口把牠咬死
獨／美術館豪宅命案！他扯共犯是姊　滅跡「洗屍」裝袋塞衣櫥
明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎
劉德華開唱爆意外「險摔落4公尺高台」　全場嚇呆
北影完整得獎名單出爐！《老狐狸》成最大贏家
快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃：滿奇怪的

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輝達H100顯卡上架PChome「賣139萬元被秒殺」　鄉民傻眼

快訊／「高空冷心低壓」明天起通過　各地留意豪大雨

新北7區停水或減壓　自來水公司緊急切換供水系統：幹管排氣閥漏水

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光　意外出現聖結石姓名

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

獨／別管嗩吶了！布農小王子上陣　台鋼雄鷹「魔性洗腦」新應援曝

交往10年愛愛無趣「妻提玩3P」找刺激　試完愛上：原來我有綠帽癖

明明熱爆「台灣人超愛吃火鍋」！原因爆共鳴：女生特別愛

「心寒揭3狀況」美國留學生嘆：台人沒那麼善良！全場逆風

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

嬤碎唸怨「阿公都不說話」　孫女笑：至少他都沒逃跑

FTIsland揪萬人合唱「到南部弄假牙」　李洪基求下降舞台：down~pls

轎車未打方向燈鬼切右轉　害騎士慘摔竟直接開走！

泰民一個wave...衣服扯破了＞／／／＜

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

輝達H100顯卡上架PChome「賣139萬元被秒殺」　鄉民傻眼

快訊／「高空冷心低壓」明天起通過　各地留意豪大雨

新北7區停水或減壓　自來水公司緊急切換供水系統：幹管排氣閥漏水

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光　意外出現聖結石姓名

猛烈午後雷雨要來了！明後兩天雨最大　高溫飆37度

快訊／國家警報再響！7縣市豪大雨特報　大雷雨灌2地　

獨／別管嗩吶了！布農小王子上陣　台鋼雄鷹「魔性洗腦」新應援曝

交往10年愛愛無趣「妻提玩3P」找刺激　試完愛上：原來我有綠帽癖

明明熱爆「台灣人超愛吃火鍋」！原因爆共鳴：女生特別愛

「心寒揭3狀況」美國留學生嘆：台人沒那麼善良！全場逆風

輝達H100顯卡上架PChome「賣139萬元被秒殺」　鄉民傻眼

《傳說對決》APL閃電狼送走越南最後希望　明GCS內戰搶冠軍賽門票

莊智淵、高承睿奪WTT挑戰賽亞軍　相差24歲師徒搭檔最佳成績

D槽女神宮下玲奈火爆槓酸民道歉了！親揭「最大雷點」：怎能不在意？

EXO Chen秘婚當爸後首來台開唱！　飆唱1神曲...前奏一下全場暴動

睡覺前遭毒蛇攻擊！工人持棍反擊「狠咬兩口」　把牠活活咬死

獨／高雄美術館豪宅命案！他扯共犯是姊　滅跡「洗屍」裝袋塞衣櫥

12歲林品彤奪雙影后！「小曉帶我走了很遠」：做夢都想不到

北影完整得獎名單出爐！百萬首獎公開　《老狐狸》成最大贏家

快訊／陳慕義真的來了！《老狐狸》北影奪獎　他拿獎盃脫口：滿奇怪的

女駕駛開進「僅200公分窄巷」　技術高超從不刮車：開30年了

生活熱門新聞

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

廠商爆「蘿拉給VIP專屬通道」撈錢！釣出二伯回應

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

7月份幸運生肖揭曉！

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

快訊／國家警報響了！大雷雨轟6地　暴雨警戒區出爐

她搭捷運突發現「票卡多342元」

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

台北車站「靈堂風」市集！活動現場直擊　民眾笑：有橋可以過

快訊／12縣市大雨特報　大雷雨炸新竹苗栗1小時

急診醫聞到「死亡味」！患者突發黑猝死

更多熱門

相關新聞

「太平洋高壓變態強」全台烤番薯　只能寄望下旬

「太平洋高壓變態強」全台烤番薯　只能寄望下旬

全台持續烤番薯！氣象粉專提醒，周末之前，太平洋高壓達到近期巔峰變態強，目前熱還看不到盡頭，只能寄望7月下旬了。

大台北明飆37℃　雨區擴大時間曝

大台北明飆37℃　雨區擴大時間曝

今最熱！　「全台烤番薯」雨區曝

今最熱！　「全台烤番薯」雨區曝

異常悶熱「台灣周邊熱發紫」鄭明典揭原因

異常悶熱「台灣周邊熱發紫」鄭明典揭原因

颱風季登場！　有利生成時間曝

颱風季登場！　有利生成時間曝

關鍵字：

高空冷心低壓氣象雲

讀者迴響

熱門新聞

即／台中知名燒肉店大火！2男無生命跡象搶救中

快訊／海基會董事長鄭文燦　涉貪遭聲押

蘿拉被房東叫「豪爽姐」　把蔡阿嘎公關品整箱送

台北車站市集吹「靈堂風」！主辦單位曝　台鐵：尊重

福懋科技鷹架倒塌「大規模崩毀」高空畫面曝

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

行李箱「綁1物超NG」　地勤崩潰：機場恐癱瘓

蹭冷氣！神人「推爆1地方」：比去星巴克還爽

鄭文燦今57歲生日遭逮捕！媒體人酸「民進黨夠狠」

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

7月份幸運生肖揭曉！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

撿到台電識別證！他被要求「幫付郵資寄回」

更多

最夯影音

更多

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

筆電被店貓欽點端坐好開心　「100頁簡報秒歸零」悲劇了

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

金秀賢來台機場「關內就暴動」　原地轉圈繞場突衝向粉絲簽名！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面