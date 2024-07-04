「小暑」要來了！5生肖越熱越旺　第1名運勢超狂、名利雙收

▲周六就是小暑，命理師點名5生肖越熱越旺。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

周六（6日）即將迎來24節氣中的「小暑」，精通國學、易經的命理風水專家邱彥龍也指出，在這個節氣裡（6日至22日）運勢最強的5生肖，分別是狗、猴、馬、牛、鼠。

邱彥龍分析，小暑群芳譜「暑氣至此尚未極也」，代表溫度還會持續升高，而有5個生肖也是遇凶則吉、越熱越旺，包括：

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Top5：狗

屬狗的朋友，小暑期間將迎來財富增長期，快速圈粉的時候到了，把人脈資源整理好，事業財就能有所進展，記得多參加聚會和活動，會有意想不到的驚喜。

Top4：猴

屬猴的朋友，小暑期間事業運強、名聲遠播，也是快速圈粉的好時機，有升官發財機會，但容易與人因金錢糾紛，而導致言語與思想上的衝突，注意工作上妖魔鬼怪多，小心被設局。

Top3：馬

屬馬的朋友，小暑期間能夠遇凶則吉，且醫生、命理師、心理師、律師、醫美等專業白領行業也有財運大噴發的機會，一切皆在掌控之中，但切記莫與人有口角之爭，容易闖禍。

Top2：牛

屬牛的朋友，小暑期間把服務做好，自然就能財譽雙收，開心做自己想做的事，還要學會把面子給別人，就事事皆能如意，當然也要注意交通安全與健康問題。

Top1：鼠

屬鼠的朋友，小暑期間鴻運當頭，投資運、享樂運、貴人運、財運、官運通通都旺得不得了，心情愉快，有名利雙收的氣勢，而且人緣運也超好。但唯獨要注意的是交通安全，放慢速度安全第一，身體健康問題也要注意，免疫力有點弱。

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