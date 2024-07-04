12星座「開運秘訣」大公開！這3類人剪短頭髮「帶來驚喜好運」

▲12星座小小的省錢方法，能幫助你開運、轉運、好運旺旺來。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

養成節省支出的習慣，不僅可以存下一筆錢，還可以迎來好運。事實上，每個星座都有一些簡單的小祕訣，只要稍作調整，就可能帶來驚人的好運。

星座命理老師艾菲爾指出，這些方法既實惠又有效，不僅能讓生活煥然一新，還能提升運勢。無論是改變外在形象，或是進行心靈修行，這些小小的步驟都能幫助開運、轉運、好運旺旺來。

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※雙子、天秤、水瓶

剪短頭髮、煥然一新，提升運勢簡單而有效的方法，帶來新的能量和好運。

●雙子座：剪短頭髮後的全新造型不僅能增添自信，還能吸引更多的好機會。

●天秤座：因為非常注重外在形象，剪短頭髮後，會發現自己更加迷人，社交運勢也會因此大幅提升。

●水瓶座：個性創意十足，總喜歡嘗試新事物，剪短頭髮能夠激發靈感，讓工作和生活更加出色。無論是工作、愛情或生活，這個簡單的改變都能帶來意想不到的好運和驚喜。

※牡羊、獅子、射手

結緣布施、皆大歡喜，是提升運勢的最佳方法

●牡羊座：充滿勇敢和熱情總是喜歡行動，透過結緣布施，不僅能夠幫助他人，還能為自己積累福報，事業運勢因此大幅提升。

●獅子座：平時慷慨大方總是喜歡成為焦點，結緣布施能夠讓自己在人群中更加閃耀，吸引更多的貴人和好機會。

●射手座：個性樂觀開朗充滿冒險精神，透過結緣布施，能夠找到更多志同道合的朋友，拓展自己的人際圈。這個簡單的善行不僅能夠感受到內心的平靜和快樂，也能夠提升運勢，讓好運和福氣不斷降臨。

※巨蟹、天蠍、雙魚

不吃牛肉、三仙庇佑，是開運的秘訣。

●巨蟹座：充滿愛心總是關心家人，不吃牛肉能夠讓身體更加健康，同時也能夠提升家庭的和諧氛圍，家庭運勢因此大幅提升。

●天蠍座：深沉而神秘的個性，總是追求內心的平靜，不吃牛肉能夠讓心靈更加純淨，提升靈性和直覺力，事業和愛情運勢因此改善。

●雙魚座；敏感而富有同情心，總是關注他人的感受，不吃牛肉能夠讓心靈更加敏銳，提升創造力和藝術靈感。這個簡單的飲食改變不僅能感受到內心的平靜與健康，也能帶來更多的好運和祝福。

※金牛、處女、摩羯

打掃寺廟、累積福澤，是提升運勢的最佳方法。

●金牛座：務實而穩定總是追求安全感，透過打掃寺廟，能夠感受到內心的平靜和滿足，財運因此大幅提升。

●處女座：細心而追求完美，總是喜歡保持整潔，打掃寺廟不僅能夠感受到內心的純淨，還能夠提升健康運勢和人際關係。

●摩羯座：堅韌勤奮總是努力工作，透過打掃寺廟，能夠累積更多的福澤，事業運勢因此大幅提升。這個簡單的行動不僅能感受到內心的平靜與充實，還能提升運勢，讓好運和福氣不斷降臨。

◎民俗說法，僅供參考。

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