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花蓮縣長盃全國易簡太極拳錦標賽登場　200好手以武會友

▲▼第一屆縣長盃全國易簡太極拳錦標賽。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

第一屆縣長盃全國易簡太極拳錦標賽。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第二屆花蓮縣縣長盃全國易簡太極拳錦標賽，七月七日將於中華國小學生活動中心登場，今年計有團體賽二十一支隊伍、個人賽九十七人，總計二百一十五人次參賽，包括台北市、新北市、基隆市、屏東縣等各縣市都派出優秀選手參與比賽。

比賽區分個人與團體賽，包含易簡太極拳、太極劍、太極刀等各項競技，將分別在三個場地同時進行，各界好手齊聚一堂，大家以武會友，交流心得，精彩可期，歡迎各界喜愛太極拳的民眾蒞臨參觀。

花蓮縣太極拳委員會主委林有清表示，近年來政府積極推展長照政策，而在所有的運動中，太極拳是最適合長者的運動之一，認真習練太極拳的人不但可以禦侮防身並使氣血暢通，提高免疫力，改進生理機能，摩盪臟腑，發揮身體的特殊潛能，達到延年益壽的保健功效。尤其練習太極拳不分男女老少，不拘時間、場地，只要持之以恆，都能有所收穫。

▲▼第一屆縣長盃全國易簡太極拳錦標賽。（圖／花蓮縣體育會提供，下同）

花蓮縣國民體育日太極拳表演，花蓮推展太極拳已超過五十年，半世紀來開枝散葉，讓無數人獲得健康與快樂。
花蓮縣太極拳的推展已超過五十年，從民國六十年楊家第五代傳人宋志堅宗師在花蓮傳授易簡太極拳，半世紀來開枝散葉，讓無數人獲得健康與快樂。期盼能藉此推展太極拳運動成為全民運動，有效提升運動人口，打造花蓮成為健康、美麗、有文化底蘊的城市。

花蓮縣政府歡迎各縣市的太極拳好朋友們來花蓮「以武會友」，雖然花蓮在0403地震中遭受重創，但花蓮人發揮無比韌性，在縣政府的努力及中央的協助與全國民眾的支持下，重建工作還在積極進行中，民眾生活已逐漸恢復正常，光觀旅遊等各行各業也在復甦中，希望大家在參賽之餘，也能帶著親朋好友，以愉悅的心情欣賞花蓮的好山、好水、好風光，在各項獎勵優惠措施下，以消費促進花蓮的經濟。

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