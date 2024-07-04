譴責院版《學生輔導法》遲到　柯志恩：盼調高專輔人力薪資待遇

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）



記者郭運興／台北報導

《學生輔導法》至今已10年未調整，行政院會今（4日）通過教育部擬具的「學生輔導法部分條文」修正草案。對此，國民黨立委柯志恩表示，行政院遲至今天才通過院會，若非「教育委員會」已啟動審查，還不知要拖到何年何月，對於行政院版本「嚴重遲到」，仍給予「譴責」。另外，下周一續審，會將政院版做為參考文字，一定負責任把《學生輔導法》審完送出委員會！

行政院長卓榮泰今日院會提到，目前《學生輔導法》部分條文修正草案，已有許多立法委員提案，已請教育部確實計算本案及委員提案各版本，所需增加的員額及經費，並妥適評估、對外說明可行性，積極溝通協調，早日完成修法程序。

教育部指出，此次修法包含「五大方向」，第一「合理調整校園專業輔導人力」、第二「健全學生輔諮中心組織運作」、第三「促進三級輔導及跨專業合作」、第四「維護兒童及少年最佳利益」、第五「強化輔導人員多元在職進修」。

▼《學生輔導法》修法五大方向。（圖／行政院提供）

對此，柯志恩於臉書表示，今天開始《學生輔導法》逐條審查、終於踏出重要的一步！大家最期盼藉由修法改善目前以任務編組的「學生輔導諮商中心」專輔人力薪低、無法久任、流動大、行政負荷重等諸多問題。由於行政部門一直持反對立場，歷經兩個多小時討論仍無法達成共識。

柯志恩表示，接近中午時卻傳來行政院會通過《學生輔導法》版本的消息，延宕至今，令人氣結！如何以最快速度納入議程併案討論，朝野立委意見紛陳，加以如何調高專輔人力的薪資待遇，行政部門需要做出更大承諾。

柯志恩指出，最後會議決議，下周一繼續審查《學生輔導法》，將院版做為參考文字，希望民進黨團將院版逕付二讀，屆時和教育委員會審查通過的條文一起併案協商。更重要的是，請行政部門對於專輔人力的薪資、加給和鼓勵留任機制，提出更具體的承諾。

柯志恩認為，行政院遲至今天才通過院會，若非教育委員會已啟動審查，還不知要拖到何年何月，對於今天行政院版本「嚴重遲到」，仍要給予「譴責」。倘若下周一續審時，政院還不願意給予第一線奮戰的專輔人力更多「資源與子彈」，她還會給予更嚴厲的譴責！

柯志恩說，值得一提的是，法案第四條有關輔諮中心任務明確化，總算有點成績，這幾天她把諮商心理公、學會的意見不斷和教育部溝通磨合，很快在會中達成共識，例如刪掉「服務資源諮詢」、避免輔諮中心淪為一般服務專線，另「支援」改成「提供」，才能讓輔諮中心集中力量服務嚴重適應困難的學生及其家長和老師。

另外，柯志恩再說，第四款增加「及嚴重自我傷害」、第六款增加「提供學校處理危機事件之心理評估、輔導諮商及資源連結之直接或間接服務」等，都頗有進展，也算是今天的收穫！她強調，她會為辛苦的輔導老師、輔導人員努力爭取！下周一一定負責任把《學生輔導法》審完送出委員會！