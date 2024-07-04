行政院修《學生輔導法》5大重點曝　專輔人力估再增千人

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

《學生輔導法》自2014年制定公布實施後，至今已10年未調整，行政院會4日通過教育部擬具的「學生輔導法部分條文」修正草案。考量學生遭遇問題日益多元複雜，輔導需求明顯增加，修法後將增加校園專業輔導人力，高中以下可望增795人、大專院校增216人。院長卓榮泰說，本次修法強化校園心理支持系統、確保校安，將有助提升我國學生輔導整體量能及品質。

卓榮泰提到，目前《學生輔導法》部分條文修正草案，立法院已有許多委員提案，請教育部確實計算本案及委員提案各版本所需增加的員額及經費，並妥適評估、對外說明相關可行性，積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。

教育部表示，此次修法包含五大方向，第一，合理調整校園專業輔導人力；第二，健全學生輔諮中心組織運作；第三，促進三級輔導及跨專業合作；第四，維護兒童及少年最佳利益；第五，強化輔導人員多元在職進修，對維護學生身心健康及健全學生輔導工作，有其必要。

教育部說明，配合本法第22條每5年檢討之規定，合理調整及增加校園專業輔導人力。高中以下學校，國小專任輔導教師編制調整為20班以下置1人，每滿20班增置1人；國中專任輔導教師編制調整為12班以下置1人，每滿12班增置1人。預估修法後國中小學將再增加603人，總數達5942人，以提升各校輔導人力量能及資源。另外，高中以下學校主管機關學生輔諮中心除依所主管學校數每20校置1人外，增列以學生總數4500至5000人置1人規定。

另外，教育部得考量學校輔導案量、地理區域等特殊情況，在校園專業輔導人員總數6%範圍內，依需求核予特定主管機關外加人力，修法後至多可增192位，較現行增加約30%。大專校院專業輔導人員生師比也由1200比1修正為900比1，預計增加216位。

教育部指出，現行學生輔諮中心為各主管機關所設專業輔導專責單位，為因應學生輔導議題日新月異，修法增列其任務，包括統籌規劃、配置及運用專業輔導人員，協助主管機關推動重大學生輔導政策。

此外，現行學生輔諮中心建置與運作規定，是由各主管機關訂定，本次修法增訂學生輔諮中心應配置專業輔導人員的督導及行政人力；其組織、建置規劃、設施設備、推動運作、與學校協調聯繫等相關事項之辦法，改由中央主管機關會商直轄市、縣市主管機關訂定，未來可望 藉此縮短縣市之間的落差。

教育部強調，本次修法強調三級輔導綿密合作，發展性、介入性及處遇性輔導各有其主要功能，依學生行為與問題態樣適時介入，且可同時進行，無明顯階段性或順序性。

針對高中以下學校教師、輔導教師與專業輔導人員分工，增訂由中央主管機關會商直轄市、縣(市)主管機關訂定相關規範，以促進跨專業合作，接住每1位有需求的學生。此外，另考量特教學生輔導工作應做適切調整，本次修法明定主管機關學生輔諮會增列特教教師代表，與輔導教師共同參與學生輔導工作規劃及推動。

另外，由於學生問題日益多元複雜，學校人員輔導專業知能需持續強化，因此本次修法增訂各主管機關及學校應加強辦理在職進修，其內涵應考量受訓人員實際工作需求，得以研習、工作坊、教師專業學習社群、參訪交流等多元之專業發展方式辦理；以研習方式辦理時，應聘請具有相關專業素養或實務經驗者擔任講師。

此外，為提升輔導人員專業知能及增進同儕支持，亦增加賦予學生輔諮中心辦理專業輔導人員研習及督導，協助輔導教師研習與督導之任務。