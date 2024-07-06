巴士爆胎巨響「車主驚嚇尖叫」　豐原客運竟虧：被地震震到嗎

記者鄧木卿／台中報導

台中市46歲羅姓女子昨（5）日開車行經大雅區，和對向一輛豐原客運巴士錯車而過時，客運輪胎突然爆胎發出巨大聲響，強烈爆破聲，讓羅女嚇得驚聲尖叫，由於車身被油漬噴到，於是報警處理。不料，羅女事後接到客運業者電話，質疑「為什麼要報警？」「人有受傷嗎？車有損壞嗎？」還揶揄「好厲害哦，那4月3日大地震，車子也被震到嗎？」令羅女為之氣結。

▲▼客運突然爆胎巨響，車主驚嚇尖叫，竟被業者揶揄，花蓮大地震也被震到嗎？（圖／爆料公社公開版提供，下同）

羅女昨天中午11時50分，開車行駛在大雅區永和路上，和56歲洪姓男子駕駛的客運車擦身而過，就在2車交會之際，客運左後車輪突然爆胎，發出巨大氣爆，羅女嚇得驚聲大叫，後來停車查看，羅女汽車的左側車身遭油漬噴濺。

由於客運駕駛完全沒有下車查看，羅女因此報警處理，原本也不怪客運駕駛，畢竟是意外，但是客運業者的一通電話，讓她生氣，質問她為什麼要報警？人有受傷嗎？車有損壞嗎？都沒有為什麼要報警？

羅女回說，客運巴士的輪胎在車旁爆胎，當下爆胎的衝擊都能將後視鏡震掉，如果不是有車子保護，還能跟你電話對答嗎？而且胎皮都打到車身上，客運駕駛當下都沒關心爆胎時，是否有人受傷就駛離，她為什麼不能報警？

▲客運爆胎，油漬噴濺爆到車身。（圖／民眾提供）

羅女說，更令人生氣的是，業者還笑笑的說「震波，好厲害哦!那4月3日大地震時你的車子也被震到嗎？」「還說如果身體不舒服，記得去急診留好證明哦!」當下真的血壓都升高了。

有網友留言力挺羅女「爆胎也能扯到天災」，「客訴保養不當」，「幸好沒有傷到機車騎士」，還提醒羅女，只要旁邊出現一點聲音，就會驚恐害怕....。