實習警安撫離家出走童　男童暖喊：長大也想當警察

▲男童嘔氣離家出走，實習警張智欽好心溝通勸解。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名9歲男童與家人嘔氣，竟拔掉可供連絡的手環獨自外出，直到深夜為熱心民眾發現帶往派出所，警專實習生張智欽見狀，給予茶水和點心並耐心溝通化解，再陸續問出姓名和住址，通知家長領回。

▲▼終讓男童化解情緒道出姓名和住址並通知李姓母親帶回。（圖／龜山警分局提供）

昨日深夜23時許有熱心民眾帶著一名在龜山區萬壽路上迷途小男童到龜山派出所，所內警專實習生張智欽見男童神情疲憊，便帶他到休息區並遞上茶水與點心讓他止飢，用朋友的口吻跟他輕鬆聊天對談，詢問他剛放暑假心情如何、喜歡玩什麼遊戲等等，見男童漸漸放鬆後再詢問他的姓名地址，所幸男童皆能清楚表達，讓員警順利便透過戶役政系統確認男童身分，進而聯繫家長前來。

經副所長黃玉婷與李姓母親溝通後了解，男童是因為傍晚時與家人嘔氣於是自己拔掉小米手環後跑離家，幸好接到員警的電話，才讓焦急如焚的母親心有了著落，黃副所長與張姓實習生也跟男童約定好務必要好好佩戴手環不可以再因為生氣就拔掉，讓男童在警察哥哥姊姊身上感受到無比親切及安心，返家前更開心地對警方表示，自己長大也要當警察。所長陳政斌對員警們的暖舉相當肯定，也表示警察工作不僅是維持治安與交通順暢，更要秉持為民服務的精神。