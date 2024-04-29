Slack創辦人16歲女兒「失蹤一周」找到了　26歲男伴被控綁架落網

▲16歲的明特失蹤一周後被尋獲。（圖／翻攝馬林郡警長辦公室）



記者吳美依／綜合報導

美國企業通訊軟體Slack共同創辦人巴特菲爾德（Stewart Butterfield）的16歲女兒失蹤，當局搜索一周後，27日終於在舊金山治安最差的田德隆區（Tenderloin）被尋獲，當時同行的26歲男伴隨即落網，如今面臨綁架孩童的重罪指控。

紐約郵報報導，16歲的明特（Mint Butterfield）大有來頭，她的父親是Slack創辦人，母親則是圖庫網站Flickr聯合創辦人費克（Caterina Fake），失蹤一周後，毫髮無傷地獲救。

明特21日留下字條後，從馬林郡（Marin County）住家離開，隔日被通報失蹤。27日晚間11時30分左右，她被發現與大自己10歲的迪澤法洛（Christopher "Kio" Dizefalo）一起出現在田德隆區一輛白色廂型車上。

▲明特的父親是Slack共同創辦人巴特菲爾德。（圖／達志影像／美聯社）



警長表示，由於孩子的母親認為明特就是要去田德隆區，因此同仁也把搜查重點放在那裡，果然有所斬獲。迪澤法洛是一名「成年人朋友」，6天前涉嫌哄騙明特離開住家。根據紀錄，他因為多項重罪指控被關押在馬林郡，包括綁架孩童，保釋金設為5萬美元（約新台幣163萬元）。

警方起初表示，明特是「自願性失蹤」，但因為曾經威脅自殺，因此被認為「有危險」。不過，對於為何仍對嫌犯提出綁架重罪指控，檢警沒有多做回應。