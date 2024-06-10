爸失明離家20年催討2萬租金遭「剖肚砍死」　兒：有超現實感

記者許力方、張君豪／台北報導

台北市萬華發生驚悚兇殺命案，68歲陳姓房客因欠繳租金約2萬元，與二房東發生爭執，憤而持菜刀「剖腹」猛砍，導致78歲顏姓二房東臟器外露，多處刀傷躺血泊中慘死。警方傳喚死者家屬，兒子受訪時說，父親20多年前就失明並離家出走，「有種超現實感，弱勢的人只會弱弱相殘，知道這樣案情時，其實生氣不起來。」

萬華警方9日下午2時許接獲通知，陳姓嫌犯稱在民和街的一棟公寓中殺人，並向新竹第一分局北門所自首，警方立即派員到場，果真發現有一名男子陳屍在房門口。附近鄰居受訪時則說，一大早就有聽到聲音在喊「救人！救人！」但是沒人知道在哪。

▼陳男因租金糾紛持菜刀砍殺二房東，逃亡新竹自首。（圖／記者黃彥傑攝、翻攝）



經初步調查發現，陳男向顏男承租一間雅房，兩人同住一個屋簷下，但因近期房租欠繳，陸續積欠約1至2萬元的租金，兩人約定談判，過程中發生衝突，陳男一氣之下，竟然到廚房拿起菜刀對著顏男猛砍，頭部、頸部、腹部都有多處刀傷，更當場導致臟器外露，血濺一地，現場慘不忍睹，留有兇刀。

警方調閱監視器追查，陳男犯案後冷靜出門逃亡，被拍到步履蹣跚、全身衣物乾淨搭火車南下新竹，在新竹城隍廟時自覺難逃法網，於下午2時許向超商店員借了電話報警，並蹲在路旁等待；員警到場後詢問，他面無表情地做出揮砍的動作，支吾地自首說「我…殺…房東」，馬上被帶上車，並在傍晚回到案發地西園派出所，被依殺人罪嫌送辦。

警方傳喚死者顏姓男子妻兒家屬前往接受警詢，兒子接受媒體訪問時直言，爸爸失明已經20幾年，後來離家出走後，就去教會幫各種弱勢申請補助，以前端午節的時候爸爸都會蒸粽子給他吃，適逢端午連假期間，他正想說應該帶爸爸去泡溫泉，沒想到還沒帶爸爸去，就接到警察電話了通知噩耗。

死者兒子表示，從來沒有聽過爸爸講過誰欠他錢，只有講過「誰誰誰幫他去市場買菜」、「誰誰誰帶他去看醫生」、「他會給誰多少錢」之類的人際交往，爸爸和室友都是弱勢中的弱勢，探視時感受到的是他們會彼此照顧，「現在還是有種超現實感，今天弱勢的人，他們只會弱弱相殘，當你知道這樣劇情的時候，其實生氣不起來，會覺得是一種悲哀吧…」

▼陳男逃亡時全身衣物乾淨。（圖／記者張君豪翻攝）

