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大陸 大陸焦點 特派現場

乾旱奇景！騎車奔馳河床草原　1個月內鄱陽湖、洞庭湖縮水近70%

記者任以芳／綜合報導

受連續高溫影響，短短1個月，大陸江西鄱陽湖、湖南洞庭湖面積「縮水」近70%，大量湖床露出來變成大片草原。其中，鄱陽湖水位持續下降，往日寬闊的水面同樣變成草原，長出來的草大概高有二三十釐米，還有人騎摩托車在草原奔馳，成為另類乾旱奇景。

▲▼ 2022乾旱，江西鄱陽湖乾涸河床變草原 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲2022年大陸各地乾旱，江西鄱陽湖乾涸河床變草原 。（圖／翻攝 海客新聞）

今年大陸天氣真的很炎熱，最大的淡水湖鄱陽湖水位持續下降，面積縮小了3/4。 鄱陽湖湖底，形成一灘灘的水窪大片的綠草地，草長得很茂盛，有二三十釐米高，面積比以往都要大，有如來到了一片草原。

裸露的草原成了周邊居民遊玩的景點，在裸露的湖底騎自行車、騎摩托車，釣魚，看夕陽。還有人專程騎草地摩托車，在草地上開車飛馳，甚至搭帳篷野營。

看似有趣的景象，讓外界憂心這並不是好現象。不少大陸網友批評，「曾經滄海桑田，這湖是不是正在經歷這個過程？」、「現在的極端天氣，都是人為影響的結果，比如建水電站，森林減少，湖坑被填，連鄉村的一些塘坑都填成了土地，水面減少不是一丁半點，時間長了，大自然就會報復人類！」

▼ 江西鄱陽湖今年八月面積明顯更縮水。（圖／翻攝 海客新聞）

▲▼ 2022乾旱，江西鄱陽湖乾涸河床變草原 。（圖／翻攝 海客新聞）

▲▼ 2022年乾旱，湖南洞庭湖乾涸 。（圖／翻攝 央視、北京日報、極目新聞）

▲ 湖南洞庭湖水位提早消退。（圖／翻攝 北京日報）

同樣正經歷高溫考驗還有湖南洞庭湖，今年長江流域自1961年以來出現罕見乾旱天災，讓壯美的洞庭湖在短短一個月內經歷了「滄海桑田」的巨變，水位驟降，水域面積劇減，魚類死亡，河床變成青青草原。

陸媒《極目新聞》記錄下讓人擔憂畫面，沿著洞庭湖數百公里沿岸都是乾旱，生態也發生罕見的變化。「君山島景區」距離堤岸約4公里，本該被水四面環繞，現在和堤岸完全連在一起，四周被茂密的蘆葦和草地包圍，周圍只剩下幾條尚未乾涸的小河溝。

▲▼ 2022年乾旱，湖南洞庭湖乾涸 。（圖／翻攝 央視、北京日報、極目新聞）

▲ 今年大陸嚴重乾旱，湖南洞庭湖面積消失70% 。（圖／翻攝 北京日報）

洞庭湖特大橋下方，大橋臨近河堤的一個橋墩主體完全露出水面，湖中間的一個橋墩也露出基座，湖水退到距離堤岸約100多米的地方，岸邊長出大片的青草，乾涸的河床都是來不逃生的死魚，其他受困在小河溝的魚蝦等生物，正等待被烤乾的煎熬。

釣魚人劉先生說，每年8月份洞庭湖漲水的季節，水位一般比現在要高5米左右。今年湖水位退得非常早，水位如此之低，這也導致了魚兒減少，釣魚人很難有收穫。附近居民看到這樣景象都很難過，老人回想小時候常在湖中戲水摸魚，數十年來第一次見到洞庭湖在8月份變成現在的樣子。

▼ 湖南洞庭大面積乾旱，湖中魚蝦等生物慘遭曝曬死亡 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲▼ 2022年乾旱，湖南洞庭湖乾涸 。（圖／翻攝 央視、北京日報、極目新聞）

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