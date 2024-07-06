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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一週內2起我國漁船遭扣押　藍委轟賴清德「神隱少女」：出來面對

▲▼立委許宇甄質詢 立法院審查覆議案 卓榮泰備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

本月2日先發生澎湖漁船遭陸方連人帶船被扣押，5日再發生基隆漁船被日本公務船押走，繳付罰金後才被釋放。立法委員許宇甄表示，兩岸、外交都是總統賴清德的職權，事發迄今多日，賴清德當起神隱少女，躲在總統府不敢發聲，一句關心漁民的話都沒有，是在忙著鬥爭政敵而忘記人民嗎？「賴總統，出來跟漁民講講，哪些海域才能安心捕魚？難道漁民在我方傳統海域捕魚錯了嗎？」。

許宇甄表示，賴清德昨天參加地方行程才說，「台灣是海洋國家，台灣人是海洋公民，要用海洋豐富人民生活。」她要請問賴清德，在漁民用漁撈豐富人民的餐桌，請出來講清楚，未來漁民要何去何從？政府應儘快跟中國大陸、日本交涉，守住漁民作業的漁場，讓漁民可以安心在海上捕撈。

許宇甄指出，前總統馬英九執政時期，兩岸關係相對和平穩定，與陸方在海上執法有彈性，前總統蔡英文上任後，兩岸關係越來越冷，大陸對外推動台灣海峽內海化，打破了原先兩岸的善意平衡，賴清德上任後的新兩國論，將兩岸關係放進冷凍櫃，雙方完全沒有互信基礎，現在要尋求共同規範非常不容易，我方跟日本在海域爭議問題也沒有停過，政府一再退讓犧牲，漁民權益誰來顧？

許宇甄呼籲賴清德，請儘快解決這種不友善的對峙情況，若相關事件頻繁出現，只會增加兩岸發生衝突的風險，身為總統，應該出來講清楚，積極捍衛漁民傳統漁場，讓漁民可以在海上安穩捕撈討生活。
 

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