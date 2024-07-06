身體太臭受不了！中年男慘遭同事「塞洗衣機」轉動　全身瘀傷就醫

▲日本京都2名37歲男子將50歲男同事塞進洗衣機後按下啟動鈕。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本京都今年3月發生一起職場霸凌的事件！2名30多歲的上班族嫌棄一名罹患智能障礙的50歲男同事「身體臭臭的」，竟然毫不客氣直接將對方塞進2立方公尺的大型滾筒式洗衣機，造成對方全身瘀傷，目前警方仍在詳細調查過去是否還曾有其他件霸凌紀錄。

根據日媒《產經新聞》、《MBS News》，京都府京都市下京區今年3月26日發生離譜的霸凌事件，直江一樹、上島陽祐等2名37歲男子在當地一間洗衣店工作，豈料兩人卻嫌棄罹患智能障礙的50歲男同事身體散發臭味，於是便當場向對方抱怨「你身體好臭，給我進去洗衣機裡！」

該名50歲男子便不疑有他坐進洗衣機裡，豈料直江一樹、上島陽祐卻按下大型滾筒式洗衣機的啟動鈕，滾筒式洗衣機便開始啟動，造成50歲男子身體出現多處擦傷和瘀傷，必須接受治療長達2周。

事件發生後數日，該名男子才前往醫院接受治療。醫師在進行治療時，發覺男子身上的傷勢實在是不太對勁，於是便向警方報案，這起離譜的職場霸凌案才因此東窗事發。

警方指出，該大型洗衣機主要是用來清洗窗簾、玩偶裝等大型物體，直江一樹、上島陽祐將50歲同事塞進洗衣機、按下啟動鈕時，洗衣機並未出水。

直江一樹、上島陽祐向警方坦承上述嫌疑，並向洗衣機店遞出辭呈。受傷的50歲男子向警方透露，過去也曾遭到2名男子施暴。對此，警方已經逮捕2名男子，並釐清案情的來龍去脈。

日本犯罪分析師京師美加留言，「這不僅是一起惡劣的玩笑，假設洗衣機門沒有開，恐怕會導致對方死亡。這對受害者與家屬而言，算是一起殺人未遂的案件。難道該洗衣店沒有其他店員嗎？其他地方也有類似案件，對於身心障礙者的就業保障與支援還是做得不到位。」