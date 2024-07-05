　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

▲▼2024年6月24日，日本東京出現高溫，。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本各地出現炎熱高溫，東京疑似有55人因中暑送醫。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本多地今天上午起出現危險高溫，氣象廳指出，三重縣松坂市飯南町粥見地區今天下午1時37分測得攝氏39.7度，除了創當地觀測史新高，也是今天下午2時之前全日本最熱的地方。

名古屋電視台報導，三重縣松坂市飯南町粥見地區過往最高溫紀錄為2013年8月11日的攝氏38.9度，今天下午則測得39.7度，刷新了紀錄。

朝日新聞等日媒報導，除了三重縣松坂市之外，日本其他地區也出現酷暑，今天下午1時20分前，兵庫縣豐岡市測得攝氏37.9度，靜岡縣榛原郡川根本町觀測到37.8度。

讀賣新聞報導，氣象廳指出，今天下午2時，總計137個觀測站，測得攝氏35度以上的「猛暑日」。東京都市區也觀測到35.5度高溫，氣溫連續兩天飆破35度。

東京消防廳宣布，今天下午3時之前，55人疑似中暑緊急送醫。這55人有男有女，年齡介於23歲至90歲，其中2名70多歲的男子為重症、23人為中等症狀、30人輕症。

另外，京都市消防局今天中午過後，也接獲東山區蹴上淨水廠的通報稱，前來校外教學的小學生有8人身體不適，其中2位孩童疑似因為中暑送醫治療。

根據日本氣象廳定義，最高氣溫在攝氏25度以上稱為「夏日」、30度以上稱為「真夏日」、35度以上稱為「猛暑日」。

日本大範圍地區被太平洋高壓籠罩，日照強烈。環境省和氣象廳已經針對21個都府縣發布中暑警報，且呼籲民眾使用冷氣並多補充水分，以避免中暑。

 
ET快訊
席琳狄翁「嘴歪抽搐」震撼畫面曝！泣訴：非常羞愧
快訊／雲林縣議長黃凱「羈押禁見」
月租40萬→120萬逼走「熱浪島」　房東代理人吐實情
快訊／民眾黨開鍘！吳靜怡遭除名　張凱鈞停權
新竹「鵝爸爸」猝死家中！　遺體已腐爛
獨／小炳女兒打工念大學　問1句話讓他自責大哭
7-11全台第7000店　插旗台南
噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇：以為是白芝麻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

刀捅李在明頸部「阻他當總統」！　67歲韓男一審判關15年

札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入　入會先交單身證明

歐洲右翼崛起「英國左派工黨卻大勝」　CNN剖析逆風局勢

英保守黨大敗！　「最短命首相」特拉斯議員席次也沒了

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」！　這2招節能又省錢

20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

斬首大13歲哥哥！義男留下頭顱　將「無頭屍」拋出陽台

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

鄭人碩放閃小薰「我想和你在一起」　王彩樺「富士山」翻紅：錄到內褲濕

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

刀捅李在明頸部「阻他當總統」！　67歲韓男一審判關15年

札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入　入會先交單身證明

歐洲右翼崛起「英國左派工黨卻大勝」　CNN剖析逆風局勢

英保守黨大敗！　「最短命首相」特拉斯議員席次也沒了

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」！　這2招節能又省錢

20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

斬首大13歲哥哥！義男留下頭顱　將「無頭屍」拋出陽台

LIVE／金秀賢旋風現身桃機！親切打招呼問候　《ETtoday》全程直播

客美多咖啡7／8進駐台北公館商圈　6款漂浮蘇打飲品全台上市

12星座「一周運勢」！處女好運眷顧　巨蟹守好錢包

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

盧秀燕出戰2028總統大位？　藍委：主客觀條件都是她

LINE Pay正式開通「韓國跨境支付」！台灣旅客掃碼最高享25%回饋

金秀賢時隔9年再來台！腳踩GUCCI小白鞋帥氣搭機　將於今晚抵達

砸52萬上身心靈課程…重病愛貓仍沒命！飼主怒告討錢慘敗

快訊／雲林縣議長黃凱涉綠能貪瀆案！　法院裁准「羈押禁見」

【廣編】銅板價也能出國！統一麵贊助你任選航點機票旅遊金

湖北駕駛突遇大片走山　機靈閃避「與死神擦肩」

國際熱門新聞

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

H級網美被「當街襲胸」全錄下　鹹豬手意外加持百萬點閱

纜車夾衣！她被拖行「50樓高」墜亡

Netflix砍掉「最便宜」無廣告方案！

女大生和天菜男愛愛　Google發現睡了殺人犯

日販賣機前驚見「神秘牛皮紙袋」

女學生機上猝死　乘客憶她無聲離世

陸新規懲治台獨　路透：外企擬撤出台籍員工

女上司要求「當她男友」換升遷　人夫崩潰

英國變天！　在野黨「出口民調」大勝估獲410席

現役AV女優曝戶頭剩7千元！陷財務危機嘆：到底多底層

從陸走私劣質保險套　北韓少女怨用一半就破

歐盟對陸電動車加徵關稅　最高37.6％

她罹罕病「臉如電擊劇痛」　籌款赴瑞安樂死

更多熱門

相關新聞

日本斥中國調查船設浮標　陸外交部：公海可享科研自由

日本斥中國調查船設浮標　陸外交部：公海可享科研自由

據共同社報導，日本官房長官林芳正5日透露，已確認中國大陸海洋調查船在日本四國以南的公海上設置浮標。設置點位於日本大陸棚，日方政府已要求不要侵犯日本的海洋權益。大陸外交部5日回應，公海對所有國家開放，各國在公海享有從事科學研究的自由，日方無權干涉。

雲林長野深化觀光文化交流　強強聯手更上層樓

雲林長野深化觀光文化交流　強強聯手更上層樓

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　警戒區出爐

快訊／國家警報響了！大雷雨炸1地　警戒區出爐

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

快訊／7縣市大雨特報　轟到入夜

漁船8人繳清121萬「不會馬上返台」！原因曝光

漁船8人繳清121萬「不會馬上返台」！原因曝光

關鍵字：

高溫日本中暑氣象東京日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面