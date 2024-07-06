　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新任英國首相施凱爾曾兩度訪台！　外交部盼深化互利合作

▲▼英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相。（圖／路透）

▲英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相。（圖／路透，下同）

文／中央社

英國國會工黨4日在國會大選大勝，黨揆施凱爾（Keir Starmer）於台灣時間昨天就任首相。施凱爾曾兩度訪台，外交部表示，已訓令駐英國代表處致賀，期盼未來與新政府進一步合作，強化夥伴關係。

英國國會下議院議員施凱爾領導工黨在4日國會大選取得壓倒性勝利，睽違14年後再度執政，施凱爾接受英國國王查爾斯三世（King Charles III）任命出任首相，籌組新內閣。

施凱爾曾於2016年及2018年兩度訪台，與時任副總統陳建仁及法務部長邱太三會晤；他在2020年4月當選工黨黨魁後，逐步提升對台灣及台海安全的關注及支持。

工黨影子商貿副大臣暨工黨「台灣之友會」共同主席梁辛尼勛爵（Lord Leong）今年3月率團訪台時，曾接受中央社專訪表示，工黨若勝選執政，將與賴清德政府持續深化合作。

▲▼英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）成為新任英國首相。（圖／路透）

外交部發布新聞稿指出，已訓令駐英國代表處向英國政府與人民，表達政府與人民的誠摯祝賀。政府期盼未來與施凱爾領導的英國新政府進一步合作，在雙方關切及重視的各項領域，強化互惠互利的夥伴關係。

外交部表示，台英關係近年穩健成長，雙邊經貿、科技、再生能源等領域的合作緊密，繼去年11月簽署指標性「提升貿易夥伴關係」（ETP）協議，台英今年5月再簽署「有機產品相互承認瞭解備忘錄」，英國都是歐洲第1個與台灣簽署該類協議的國家，彰顯雙方實質關係日益深化。

外交部指出，英國是理念相近夥伴，共享民主、自由及法治等普世價值，台灣樂願與英國攜手合作，持續深化民主夥伴關係，並共同捍衛印太區域的和平、穩定與繁榮。

ET快訊
曾來台參展！日「騎乘位天才」宣布引退時間　粉絲悲痛：太難過了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新任英國首相施凱爾曾兩度訪台！　外交部盼深化互利合作

英工黨黨魁施凱爾覲見國王　正式獲任命為新首相

噁爆慎入！　蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」一條條衝出來

日本「國中正妹」猥褻少男騙裸照！　真身竟是戀童大叔

英相蘇納克宣布請辭！　保守黨慘敗後發表談話「向全國道歉」

縱火下秒「火燒屁股」滿地打滾　加警公布2嫌影片求指認

漁船載170人翻覆！大西洋「移民船難」至少89死　尚有72人失蹤

福岡知名餐廳拿「稀釋漂白水」給4顧客喝！　2女喉嚨受傷送醫

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

11名台籍通緝犯從印尼返台

美國慶「吃熱狗大賽」登場　16冠大胃王遭禁賽

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

F.I.R.反目！詹雯婷贏了 陳建寧控誣告一審無罪

名車違停「被嗆沒讀書」 駕駛認了：你比較高尚

天熱電扇不涼先別丟　運轉雜音靠「它」翻新

新任英國首相施凱爾曾兩度訪台！　外交部盼深化互利合作

英工黨黨魁施凱爾覲見國王　正式獲任命為新首相

噁爆慎入！　蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」一條條衝出來

日本「國中正妹」猥褻少男騙裸照！　真身竟是戀童大叔

英相蘇納克宣布請辭！　保守黨慘敗後發表談話「向全國道歉」

縱火下秒「火燒屁股」滿地打滾　加警公布2嫌影片求指認

漁船載170人翻覆！大西洋「移民船難」至少89死　尚有72人失蹤

福岡知名餐廳拿「稀釋漂白水」給4顧客喝！　2女喉嚨受傷送醫

網紅街頭直播「巧遇失蹤少年」　哥哥一看激動認親：竟然還活著

日本成火爐！三重飆39.7度高溫　東京55人疑中暑送醫

福洋266號被攔截方位敏感　恐掀台日釣魚台主權爭議

好市多買酒　台中男喝完驚見「20隻類蟑螂黑蟲」狂吐！財政局出手

閨蜜上門聚會變小三！趁她睡覺「隔壁偷吃」　隔5天又來一發

新任英國首相施凱爾曾兩度訪台！　外交部盼深化互利合作

新莊小範圍停電！民眾被迫去超商吹冷氣　台電搶修1小時復電

英工黨黨魁施凱爾覲見國王　正式獲任命為新首相

北市宅度假！住寒居送電影票、精釀啤酒　凱撒豪送寶可夢按摩槍

星宇攜手富邦產險推「一站式購足」投保服務　買機票就能保旅平險

【柯南30周年展】開跑！細數小五郎頸後麻醉針、六大展區搶先看

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

國際熱門新聞

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

蛔蟲從腸胃道「萬頭攢動」　一條條衝出來

「少女正妹」本尊曝光！　猥褻少男騙裸照

新任英相施凱爾曾兩度訪台

Netflix砍掉「最便宜」無廣告方案！

蘇納克宣布請辭　敗選後演說「向全國道歉」

英新首相施凱爾覲見國王

垃圾車後斗「滾出雙胞胎嬰屍」

福岡知名餐廳拿「稀釋漂白水」給客喝！

日媒實測：冷氣耗電量「超過電風扇10倍」

札幌政府創「交友網站」！強制公開年收入

美25歲男「飛機上自慰」！客艙內脫褲摸GG

網紅直播遇失蹤少年　哥：竟還活著

即／日本千葉5.4地震！東京23區也在晃

更多熱門

相關新聞

英新首相施凱爾覲見國王

英新首相施凱爾覲見國王

英國工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）在國會大選取得壓倒性勝利後，他今天前往白金漢宮覲見國王查爾斯三世（King Charles III），正式獲任命成為新任英國首相。

蘇納克傳辭黨魁！　英保守黨14年執政告終

蘇納克傳辭黨魁！　英保守黨14年執政告終

英民調　工黨席次將超越1997年壓倒性勝利

英民調　工黨席次將超越1997年壓倒性勝利

英國首相蘇納克宅邸遭闖入　4人被逮

英國首相蘇納克宅邸遭闖入　4人被逮

防疫「讓人們死掉就好」英相蘇納克爆失言

防疫「讓人們死掉就好」英相蘇納克爆失言

關鍵字：

施凱爾Keir Starmer英國首相

讀者迴響

熱門新聞

江坤俊遭爆性騷主播鄭凱云

才被爆沒繳管理費　郭書瑤突宣布離開台灣！

二伯遭蘿拉欺騙再揭2惡行！　心碎發聲：天大的背叛

高雄派出所被搜！警疑公務電腦查個資

「騎乘位天才」AV女優宣布引退時間　粉絲悲痛

急診醫聞到「死亡味」！患者突發黑猝死

好市多利口酒竟藏20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

「大便黏馬桶」是3類食物吃太多！醫曝罹癌可能性

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

律師：蘿拉詐財屬實一定會坐牢

金秀賢直奔鼎泰豐！台網紅街頭巧遇錄「天王親民舉動」：天阿好帥

南部猛男找凶宅！指名「限35歲以下女鬼」

7月份幸運生肖揭曉！

泰民衣服當眾被扯壞！　私密部位意外露出

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

狂掃好市多鳳梨利口酒！喝一半竟倒出20多隻黑蟲　他衝廁所吐血絲

工程師籃球比賽突倒地　消防員CPR救回一命！

11名台籍通緝犯從印尼返台

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面