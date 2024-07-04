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刺青壯男發燒！　一聽戳鼻子秒拒絕「我怕痛」

▲▼新冠病毒採檢,新冠肺炎採檢,篩檢,檢體（圖／路透）

▲快篩戳鼻子。（示意圖／路透）

記者陳俊宏／綜合報導

林智葳醫師分享，一名壯碩刺青男發燒、喉嚨痛看診，但一聽要戳鼻子快篩就拒絕，「因為……我怕痛。」醫師心中OS，「好想問他刺青怎麼忍的」？

林智葳3日在臉書表示，診間遇到的每個病人個性差異很大，有的會主動詳細說明自己不舒服的症狀，有的則不太愛說話，「這時就需要我變得主動一點（？）」

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林智葳指出，一位身材壯碩、脖子與手臂刺滿藝術刺青的年輕男生，來到診間。他分享和對方的對話：

林智葳：今天怎麼了嗎？

壯碩男：喉嚨痛（3個字後句點）。

林智葳：好的，沒有其他不舒服嗎？剛剛我們護理師幫您量體溫，有發燒到38.5度，不會頭暈、全身痠痛嗎？

壯碩男思索3秒後：……有點（超級冷酷回答）。

林智葳：喔喔！那需要先幫您打一針嗎？（據我心得，這種酷酷的病人都滿會忍耐，說會痛應該是真的很不舒服，所以通常會主動詢問是否需要較積極的處置。）

壯碩男：……不……不用了（稍微結巴後句點）。

林智葳：好的，那如果回去還有燒，明天要回來驗流感喔！

壯碩男：怎麽驗？

林智葳：戳鼻子，跟新冠快篩一樣。

壯碩男：喔……喔喔，那……那不用了。

林智葳：蛤？？？？為何？

壯碩男：因為……我怕痛。

林智葳心中OS，好想問他刺青怎麼忍的？他也提醒，高燒超過24小時一定要回診喔。

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