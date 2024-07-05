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好萊塢金主發聲　不該讓高齡者開美國大車

▲▼ 串流平台龍頭Netflix共同創辦人暨董事長哈斯汀（Reed Hastings）。（圖／達志影像／美聯社）

▲串流平台龍頭Netflix共同創辦人暨董事長哈斯汀（Reed Hastings）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

民主黨的堅定支持者好萊塢金主也對總統拜登是否適合繼續參選表達意見，超級經紀人易曼紐比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

奧斯卡獎得主茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）與喬治克隆尼（George Clooney）6月中連袂出席拜登（Joe Biden）募款活動，募集金額達到3000萬美元（新台幣9億6900萬元），曾讓民主黨陣營糧草大增士氣大振。不過首場電視辯論會後，力挺民主黨的好萊塢金主們也打退堂鼓，要求提出可勝選的候選人。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）報導，近年來向民主黨捐贈數百萬美元的Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）3日要求拜登退選。他希望具活力的民主黨領袖出馬擊敗川普（Donald Trump），確保美國的安全繁榮。

好萊塢超級經紀人易曼紐（Ari Emanuel）上週也表示，電話響不停，民主黨政治獻金人士計劃將資源轉至國會選舉。易曼紐的的哥哥是前總統歐巴馬（Barak Obama）的幕僚長，現為美國駐日大使拉姆易曼紐（Rahm Emanuel），長期與民主黨關係深厚。

易曼紐曾任川普的經紀人，他在資深媒體人布朗（Tina Brown）的訪問中說，他在父親81歲時把車鑰匙收走，並藉此比喻：「你希望拜登和川普夜間開車上路嗎？如果答案都是否定，就不該讓任何一人負責年營業額達27兆美元，叫做美國的大公司。」

好萊塢金主們近期不斷透露對拜登的不滿，包括他長期擔任民主黨安全選區德拉瓦州的聯邦參議員，與西岸不熟。拜登與副總統賀錦麗（Kamala Harris）在任期間也不熱衷和金主們打交道。

知名電視製作人林德洛夫（Damon Lindelof）在好萊塢內部出版刊物寫道，民主黨捐款人士應在換登之前禁止掏口袋。如果美國未來不能如預期般行事，就該進行經濟制裁，這是一種折衷手段，短期創傷是為了長期療效。

民主黨的好萊塢最重量級金主夢工廠（DreamWorks Pictures）創辦人傑佛瑞凱森柏格（Jeffrey Katzenberg），也是拜登競選團隊主席之一，今年初曾與拜登在愛荷華州跑活動，至今對選情不利情況保持沉默。

不過傑佛瑞凱森柏格在2023年曾呼籲拜登擁抱自己的年齡，別像滾石樂團（The Rolling Stones）主唱米克傑格（Mick Jagger）年過80還在巡演。

 
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