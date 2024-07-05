美25歲男「飛機上自慰」！客艙內當眾脫褲　撫摸生殖器還小便

▲一名男子搭乘美國航空客機後做出失控行為，導致班機臨時改降落於紐約。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

美國航空3日一架原訂飛往新罕布夏州的班機緊急改降落於紐約，原因竟是機上有一名酒醉乘客突然在客艙走道裸露下體。他不但當眾小便，甚至還在所有乘客面前玩弄自己的生殖器。該名男子隨後在登機口遭航警逮捕，如今則被控公然猥褻，最高將面臨6個月徒刑。

根據《紐約郵報》報導，聯邦檢察官表示，來自俄勒岡州的25歲男子尼爾•麥卡錫（Neil McCarthy）3日從俄勒岡波特蘭國際機場搭乘美國航空班機，準備飛往新罕布夏州。

尼爾在上機前喝了幾杯調酒，酩酊大醉的他竟在飛機上當眾脫褲小便。不僅如此，他還在客艙內撫摸生殖器自慰。由於他的失控行為，飛機最終緊急改降落於紐約州布法羅尼亞加拉國際機場。

航警接獲通報後，在機場待命，並在飛機降落後，於登機口將尼爾逮捕。據悉，當時有乘客拍下尼爾失控的照片。尼爾最終被控不雅暴露等公然猥褻罪，最重恐被罰6個月徒刑，而他目前已經暫時獲得釋放。

美國航空表示，飛機在尼爾被拘留並護送下飛機後不久就重新起飛。航空公司同時也在聲明中感謝機組人員的專業表現以及乘客的理解。