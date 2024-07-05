高溫炎熱！屏東縣政府提防暑5步驟　籲農民慎防中暑

▲屏東縣政府籲農民防中暑 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

時序已進入「日頭赤炎炎」的酷熱夏季，農友常因忙於農作，而忽略周遭溫度變化，導致在大熱天從事農務時出現中暑、熱衰竭，甚至不幸死亡等遺憾事件。屏東縣政府提醒供預防中暑的五個小撇步「躲太陽、補水份、勤防曬、要通風、保連繫」，籲請農友在下田工作時，要特別注意中暑的發生，做好各項措施預防中暑。

屏東縣政府呼籲，早上10時至下午2時太陽最烈，農友應儘量避免在大太陽下長時間工作，外出工作時儘量穿著淺色寬鬆衣服，並戴斗笠或帽子來遮陽，隨時補充水分。

另也籲請農友不但要隨時注意身體狀況及自身安全，也要留意周遭附近其他農友的情況，相互照應，如果有中暑情形發生，記得「蔭涼、脫衣、散熱、喝水、送醫」處理中暑五步驟，並儘量至陰涼處，將衣服鬆脫、用水擦拭身體及搧風來散熱，另外可補充加少許鹽的冷開水或稀釋之電解質，但若有意識不清情況，則應避免進食，應儘快就醫。

縣府農業處長鄭永裕表示，參加農民職業災害保險的農民，如於從事農業工作時造成中暑、熱痙攣或熱衰竭等情況，可視為職業病，享有農民職業災害保險的保障。為使從農安全獲得更多保障，凡符合農民職業災害保險加保資格但尚未加保的農民，請儘速到農會申請加保，讓農民在田間工作獲得更好的保障。