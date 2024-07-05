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大陸 大陸焦點 特派現場

吉祥航空一航班「不開冷氣」乘客中暑！　公司道歉

▲▼吉祥航空不開冷氣乘客中暑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲吉祥航空不開冷氣乘客中暑。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸有網友7月3日爆料稱，吉祥航空上海飛廣州一航班不明原因延誤，艙內滯留2個多小時未開空調致旅客中暑。7月4日， 吉祥航空發布情況說明，就 HO1851 航班在準備推出期間客艙空調效果不佳造成旅客不適深表歉意。

據《界面新聞》報導，根據網友發布的影片顯示，一飛機客艙內乘客紛紛拿起座位前的雜誌搧風，部分乘客起身與乘務人員溝通。一名疑似已經中暑症狀的女乘客正在接受醫護人員的檢查，而後機上乘客開始陸續下機重新退回登機口。

7月4日晚，吉祥航空發布情況說明，就HO1851航班在準備推出期間客艙空調效果不佳造成旅客不適深表歉意。

該說明稱，經確認，7月3日吉祥航空執行HO1851虹橋至廣州航班。該航班原計劃18點10分起飛，因天氣原因延誤至19點20分。當日17點56分該航班上客完畢。考慮到該飛機一側空調製冷能力較弱，在旅客機上等待起飛期間，機組開啟飛機艙門、並安排廊橋橋載空調持續為飛機實施供氣降溫。

在接到放行指令後，飛機於19點11分關閉艙門、斷開橋載空調與廊橋對接並等待推出。但受虹橋本場雷雨影響，該航班無法按時推出。因客艙溫度不斷升高，公司申請廊橋、橋載空調與空調車再次對接飛機。但因當時天氣不符合地面單位作業標準，導致上述設備未能及時對接飛機。此期間客艙乘務組持續為旅客提供冰水，開啟部分艙門通風同時等待後續運行指令。

因天氣原因暫無確切起飛時間，在19點43分廊橋對接飛機後，公司安排旅客下機並提供點心飲料。地面工作人員為部分出現不適症狀旅客提供健康協助。該航班後續於當日22點30分起飛。

吉祥航空表示，對此事件造成旅客體驗不適再次深表歉意，並將持續加強各環節的保障能力，提升單位溝通協調水準。

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