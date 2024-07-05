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民眾遊日本「遭領隊性騷」回台求助無門　綠委籲確立海外管轄權

▲▼范雲召開「領隊國外性騷無法管？呼籲觀光署建立業者自律機制！」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲召開「領隊國外性騷無法管？呼籲觀光署建立業者自律機制！」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲今（5日）召開「領隊國外性騷無法管？呼籲觀光署建立業者自律機制！」記者會，由當事人現身說法，表示她出國旅遊遭領隊性騷，回國後旅行社卻撒手不管，求助無門。范雲指出，海外性騷並非無法可管，呼籲衛福部及勞動部應確立海外性騷管轄權，並要求地方政府依相關法令辦理。同時，范雲呼籲觀光署，建立業者自律機制，增設旅遊業者培訓及考照性平課程，提升整體性平意識，避免國人在外受害，回國卻無法討回公道的狀況。

一位受害當事人表示，自己和家人出國旅遊時，被領隊在旅途中不斷以言語性騷。對方說出「可以收男客人小費，帶男客人去裸湯看日本妹妹裸體勃起」，更說出「曾收取男旅客小費，趁女遊客突發疾病讓他進入房間，男遊客提議要把內褲套到女生頭上是一件很好笑的事」等言論，造成她心生恐懼。當晚，這位當事人鼓起勇氣，跨洋向在臺灣的旅行社申訴，該領隊不僅拒絕道歉，還整團旅客公開抱怨，嘲笑當事人「成年人不能聽黃色笑話」，拒絕道歉。

當事人指出，回到台灣她再次聯繫旅行社總公司，主管說他們不大清楚，但承諾會去調查懲處，但等到4月才有人聯繫，她要求旅行社提出針對旅客遭受領隊性騷擾事件處理的機制，提升員工性別意識，拒絕性騷擾領隊帶團，危害旅客權益，但最終旅行社拒絕提供相關資訊，甚至試圖撇清責任給子公司。

范雲向臺北市政府詢問，北市府表示性騷擾為屬地主義，行為發生地為海外，因此無法處理。然范雲再向衛福部詢問，衛福部表示，性騷擾行為雖發生於國外，但性騷擾對被害人正常生活造成之不當影響，也就是性騷擾事件之「結果」於本國發生，因此地方政府仍應受理辦理。

范雲表示，國人出國旅遊時，大小事都依賴領隊，原本應是快樂的旅遊，卻有此遭遇，令人遺憾。范雲指出，此事件，明顯符合性騷擾防治法中性騷擾行為之定義，且該領隊所屬國內公司、性騷行為也發生在執行公務期間，根據性騷擾防治準則第3條，旅行社應對領隊有懲處之義務。然本次事件，旅行社遲遲不給被害人一個交代，凸顯整體旅遊產業可能缺乏性平意識。而臺北市政府與新北市政府接獲申訴後，判斷與主管機關不一致，再度漏接被害人。

范雲提出四大訴求，期待讓出國旅遊之國人，不再有此遭遇。第一，呼籲衛福部和勞動部，確立國人間海外性騷行為之管轄權，明定哪些行為應受國內法規範，並要求地方政府依法辦理。第二，呼籲觀光署修改導遊人員管理規則、領隊人員管理規則，明文納入「不得有性騷擾行為」之文字。第三，針對導遊、領隊、旅行業者之培訓及考照，應納入性平課程，提升整體性平意識，杜絕性騷擾或歧視之言行。第四，針對行政院現正研擬之性別暴力防治國家行動計劃，呼籲行政院留意，勿遺漏國人在海外旅遊期間性別暴力事件的防治相關政策與協助措施。

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