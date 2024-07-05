快訊／藍委提案「引中資建設離島」遭綠退回程序委員會　藍白也無異議

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍近日提案離島建設條例修法，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。三個相關條文列入立法院會今（5日）報告事項，其中有關引進中資建設離島的第七之一條被民進黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，立法院長韓國瑜通過後還特別再次詢問國民黨團有無異議，最終依舊通過民進黨團提案，退回程序委員會。

陳玉珍、陳雪生領銜提案離島建設條例修法，其中第七之一條內容指出，礙於離島資源不足，又距鄰近大陸地區之區位優勢，爰為促進政府公共工程效率，大陸地區廠商得參與採購，其所需之機具、技術及操作人力，得自大陸地區輸入。

提案指出，離島重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，如能有大陸地區廠商參與政府投標，將可大幅降低政府財政支出，可縮短工程，提升該計畫之效能，促進離島發展。另為促進政府規劃之重大建設投資效能，民間參與該項計畫得准用本次修正規定。

該修正條例列入立法院會今（5日）報告事項，其中有關引進中資建設離島的第七條之一被民進黨團要求退回程序委員會，現場無異議通過，韓國瑜通過後還特別再次詢問國民黨團有無異議，最終依舊通過民進黨團提案，退回程序委員會。