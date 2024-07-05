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藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

▲▼陳雪生 堵訪 引中資建設離島相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委陳雪生。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委陳雪生、陳玉珍近日提案離島建設條例修法，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。對此，綠委洪申翰批評，這幾年，陳雪生在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃合計超過7百億，陳雪生搞這一整套計畫，表面上，美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，陳雪生要的，其實是天文數字的台版「一帶一路」！

洪申翰表示，這週陳雪生和陳玉珍共同提出《離島建設條例》的修法，未來將讓中國的廠商、資金和人力，可以不受任何法規限制和審查，引清兵入關進到金馬澎等離島，但陳雪生要的，不只是放鬆兩岸法規管制，讓中國廠商有機會長驅直入而已。這是一整套的一石多鳥計劃，牽涉非常龐大的工程利益。

洪申翰指出，這幾年，陳雪生在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃，其一是要花費350億至500億的南北竿大橋，其二，是一二期加起來預計約350億的北竿機場擴建，這兩項合計加起來，是超過700億的天文數字。

對於陳雪生現在這個修法草案，洪申翰說明，陳圖謀的，就是要讓中方的資金、廠商、人力，直接把手伸進這超過700億的基礎建設中，牢牢地控制。簡單說，他就是要搞出台版的「一帶一路」。

洪補充，習近平過去十年，打著「一帶一路」的名義，號稱帶著雄厚資金投入亞、非和歐洲國家的港口、鐵路等基建，說要打通歐亞非國家的經濟命脈。但「一帶一路」近年的結果，是讓諸多「一帶一路」國家欠中國一屁股債，不僅建設經營權和國家主體性更受制於中共，更被迫讓中共高度介入自己國內的金融體系，還要承受爛尾基建遍地開花。好幾個國家都已慘賠退出，而陳雪生其實就是馬祖的傅崐萁。

洪申翰認為，陳雪生搞這一整套計畫，表面上，美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，得以討好老共之外，他又善於遊走於兩岸，成為中國和台灣之間，天價工程利益分配的中間人，如此將能在馬祖地方上，高度支配這些大型基礎建設的鉅額利益分配。對他來說，這是一石多鳥的數百億利益。但對小老百姓來說，卻是要陷入遭受中國掐住咽喉，甚至工程財務債滾債的深淵。

洪申翰也強調，馬祖的鄉親們，當然會期待更好的離島交通支援方案，事實上，自己也從地方上，聽到很多靈活而智慧的方案構想，去改善離島的交通需求。而不是像陳雪生這般，一心只想要求天文數字的硬體工程建設，來讓自己成為地方工程利益的分配者，壟斷自己對馬祖地方的影響力，更企圖成為中共對離島與台灣控制的代理人，陳雪生圖謀的這個修法案，預計今日就會在院會開始闖關，絕對不會坐視不管。

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