快訊／查綠能光電貪瀆！檢調上百人搜雲林縣議會　議長北上應訊

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、戴上容／新北報導

新北地檢署偵辦綠能光電業者涉勾結民代弊案，今（4日）上午指揮調查局新北市調查處動員上百人，直奔雲林縣搜索40處地點，包含雲林縣議會議長黃凱辦公室、住家，並約談黃凱、1位縣議員與綠能業者共20多人，全數搭高鐵北上帶回新北市調處訊問，其中黃凱為被告身分，將漏夜偵辦。

最高檢察署針對掃蕩綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，統合偵辦兵力，同步查緝涉嫌利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用審查預算職權施壓從中獲利的不肖民代。

專案小組上月（6月）已搜索約談雲林縣麥寮鄉蔡姓前鄉長、台西鄉林姓前鄉長妻子等人，雲林地檢署認定蔡男涉嫌藉勢藉端勒索綠能廠商，聲押禁見蔡男與陳姓白手套獲准，林妻交保30萬元。

▲雲林縣議會現任無黨籍議長黃凱，4日因涉綠能光電貪瀆案被新北檢調約談。（圖／記者蔡佩旻攝）

據悉，雲林縣政府對於綠能光電業者申請「種電」用地，設有重重規定，尤其需取得廠址當地許可，業者才可向經濟部能源署申請建廠。

新北檢調從轄內某業者的脈絡，查出雲林縣議會有縣議員涉向1家綠能光電業者收賄，再利用議員職權護航、幫喬地方許可等弊端，今發動搜索約談，規模之大、相當少見。

據悉，黃凱現為無黨籍身分，出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），是雲林縣議會4連霸縣議員，去年（2023年）10月因國民黨籍原議長沈宗隆涉收綠能業者行賄而請辭，黃凱經全體議員補選而當選議長。