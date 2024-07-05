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社會 社會焦點 保障人權

捲綠能貪瀆弊案！雲林縣議長黃凱涉收賄　今晨聲押禁見

記者黃哲民、莊智勝／新北報導

雲林縣議會議長黃凱(無黨籍)驚爆涉入綠能光電業者弊案，利用議員職權替業者護航、喬地方許可。新北地檢署4日指揮調查局動員百人、大規模搜索40處地點，查扣名車、名錶、上百萬現金等，並將黃凱、縣府官員、綠能業者共21人帶回應訊。今晨複訊後，認定黃凱涉嫌重大，依貪污治罪條例聲押禁見；其他官員、業者等則諭令10萬至20萬不等交保，部分證人訊後請回。

▲▼雲林縣議長黃凱涉綠能光電弊案，遭聲押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲雲林縣議會議長黃凱捲入綠能光電弊案，漏夜偵訊後聲押禁見。（圖／記者黃彥傑翻攝）

最高檢察署針對掃蕩綠能貪瀆案件，日前與調查局、廉政署規劃「靖平專案」，統合偵辦兵力，同步查緝涉嫌利用職權向綠能廠商索賄的不肖公務員，或利用審查預算職權施壓從中獲利的不肖民代。

專案小組上月（6月）已搜索約談雲林縣麥寮鄉蔡姓前鄉長、台西鄉林姓前鄉長妻子等人，雲林地檢署認定蔡男涉嫌藉勢藉端勒索綠能廠商，聲押禁見蔡男與陳姓白手套獲准，林妻交保30萬元。

新北檢調從轄內某業者的脈絡，查出雲林縣議長黃凱涉向1家綠能光電業者收賄，再利用議員職權護航、幫喬地方許可等弊端，今發動搜索約談，規模之大、相當少見。

新北檢4日上午指揮調查局新北市調查處，並動員百人兵分40路，搜索黃凱辦公室、住家、服務處、縣政府等，查扣名車、名錶、上百萬現金，並將黃凱、縣府官員、綠能業者共21人帶走，全數搭乘高鐵北上至新北市調處訊問，經漏夜偵訊後，今晨依貪污治罪條例將黃凱聲押禁見，其中3名綠能業者諭令10萬至20萬不等交保、另名業者限制住居、雲林縣建設處處長李俊興20萬交保，其餘被告、證人等均請回。

黃凱現為無黨籍身分，出身雲林縣第3選區（虎尾、土庫、褒忠、元長），是雲林縣議會4連霸縣議員，去年（2023年）10月因國民黨籍原議長沈宗隆涉收綠能業者行賄而請辭，黃凱經全體議員補選而當選議長，未料時隔不到一年，卻也陷入綠能弊案。

▼黃凱2023年因前議長捲入綠能弊案請辭，經全體議員補選後當選議長。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣議會議長黃凱。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼雲林縣議會第20屆無黨籍議員黃凱2023年10月30日，經全體議員補選當選議長。（圖／記者蔡佩旻攝）

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