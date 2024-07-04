「鰻遊劍湖山」三方簽署MOU　行銷推廣食魚教育

▲雲林縣政府媒合牽線，促成雲林縣第二鰻蝦生產合作社與劍湖山渡假大飯店合作行銷鰻魚，三方單位代表簽署合作備忘錄(MOU)。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣第二鰻蝦生產合作社今（4）日舉辦「鰻遊劍湖山」2024年雲林縣鰻魚行銷推廣暨食魚教育記者會，現場由副縣長謝淑亞與劍湖山渡假大飯店總經理曾慶欑及雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達，三方單位代表簽署合作備忘錄(MOU)，共同行銷國產鰻魚，立下新的產業合作典範。

由雲林縣政府媒合牽線，促成合作社與劍湖山渡假大飯店合作，飯店總經理曾慶欑表示，劍湖山渡假大飯店配合暑假及國慶煙火旅遊檔期，以實際行動採購國產鰻魚，推出具地方特色又與眾不同的美味鰻魚特色料理，迎接即將到來的各地旅客。

▲雲林縣第二鰻蝦生產合作社與劍湖山渡假大飯店合作，希望透過雲林縣不同產業合作，能碰撞出不同的火花，並提供消費者更多元豐富味蕾饗宴。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達指出，合作社除了能為餐飲業者、飯店業者提供大量採購服務，也針對家庭客販售小包裝冷凍鰻魚禮盒。此外，也積極推廣食農教育，今年已辦理了二場食漁教育體驗活動，受到廣大民眾迴響，遊客可以深入了解國產鰻魚的養殖及生態，更可親手摸到活生生的鰻魚，認識鰻魚的外觀及習性。

雲林縣副縣長謝淑亞表示，此次媒合雲林縣第二鰻蝦生產合作社與劍湖山渡假大飯店合作，希望透過雲林縣不同產業合作，能碰撞出不同的火花，並提供消費者更多元豐富味蕾饗宴，山海物產料理激盪，來劍湖山渡假大飯店就可以品嘗最新鮮最在地的鰻魚料理。

雲林縣政府農業處長魏勝德強調，雲林縣為台灣鰻魚產業重鎮，主要集中在口湖鄉，鰻魚產量超過全國6成，產值超過12億元。優異的鰻魚品質，以往大多外銷日本。鰻魚富含人體所需的維生素A、E以及多元不飽和脂肪酸、鋅含量約為菠菜3.7倍，鈣含量約是牛乳2倍，非常鼓勵國人、國內通路、餐廳業者及飯店業者採用雲林縣國產鰻魚，不用到日本，在台灣就可以享用外銷等級的高品質鰻魚。

今日記者會由飯店行政總主廚李鴻章在記者會現場展示說明示範料理，並聯手蔚藍西餐廳主廚陳世霖推出包含「義大利黑醋鰻魚生」、「帕瑪生焗烤鰻魚塔」、「芥末蜂蜜炸鮮鰻片」、「明太子炙燒鮮鰻魚」、「藥膳現燙鮮鰻魚爐」、「燈籠花椒鰻魚湯」、「蒜香栗子扣白鰻」、「乾鍋宮保燒河鰻」、「照燒鰻魚養生捲」及「茶油甘蔗燻鰻魚」等10道揉合中西式料理手法的精緻鰻魚餐點。

▲今日記者會由飯店行政總主廚李鴻章在記者會現場展示說明示範料理，並聯手蔚藍西餐廳主廚陳世霖推出鰻魚饗宴。（圖／記者蔡佩旻攝）