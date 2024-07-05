　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

▲▼早餐店。（圖／記者黃靖惠攝）

▲有些早餐店會在冬天賣玉米濃湯。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

有些早餐店會販售玉米濃湯，但通常是「冬天限定」，夏天未必喝得到。近日就有網友發文表示，其實就算是夏天，有時早上還是會想喝熱湯，如果大家點了玉米濃湯後，才知道是「冬天限定」，會不會感到落寞？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「早餐店夏天不賣玉米濃湯，會落寞嗎」為標題發文，提到即便是炎炎夏日，有時早上仍會想喝一碗熱湯。然而，他發現許多早餐店只在冬季供應玉米濃湯，其實若有寫明倒是無妨，但有些店未必會寫清楚，要等到點了餐以後，才知道夏季沒有玉米濃湯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不禁疑惑，夏天早上喝熱湯，真的就這麼沒市場需求嗎？似乎除了連鎖速食店，多數早餐店都不會在夏天供應玉米濃湯？如果大家點了玉米濃湯後，才知道是「冬天限定」，會不會感到落寞？

▲美而美,早餐店,飲料,冰紅茶,冰奶茶（圖／記者周宸亘攝）

▲許多人早上會來一杯飲料。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也喜歡喝，但真的蠻多都沒賣」、「早餐店自己煮的玉米濃湯真的很讚，粉泡的那種就是少了一味」。也有網友表示，「想喝可以去超商買」、「你可以買回家煮」、「我買到的早餐店玉米濃湯都不好喝，後來寧願買速食店或超商微波的」。

另還有網友認為，「夏天整天下來頂多賣一碗，有在顧品質的每天都要倒掉，你是早餐店老闆你要賣嗎」、「早餐店在夏天賣一點都不划算」、「玉米濃湯有什麼難的，應該是比較少人點，老闆想節省成本就不賣」、「如果夏天賣很好，你覺得會撤掉嗎」。

ET快訊
輝人甜笑降臨高雄❤️ 　Highlight、Xiumin、C
6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」！　吃多影響智力
快訊／中油桃園煉油廠「硫化氫外洩」！1人無呼吸心跳
快訊／正國會開鍘！　陳亭妃等3人被除名
快訊／121萬繳了！　漁船不返台：繼續捕魚
熱爆！　52歲男中暑路倒死亡
萊爾富Threads酸「你最小」　OK超商大器回8字
金秀賢出發來台！親切打招呼收信件　機場險踉蹌跌倒
江坤俊節目主持被消失　慘遭TVBS切割
《慶餘年2》二皇子爆已婚「辣妹家過夜」！觀眾哀號：我的第三季

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

也是受害者！律師嘆「蔡阿嘎太信任人」無誤：但該賠的還是要賠

噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇壞：以為是白芝麻

嘉義民雄13:05規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

基隆漁船福洋266號遭日方登檢　漁業署：正積極交涉「人員均安」

台積電破千「他10股按成10張」超展開　網喊：年底會後悔

搭捷運突發現「票卡多342元」　她仔細一看：只有我現在才知道嗎？

熱爆！高雄燈塔飆39.9度　14縣市進烤箱

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

也是受害者！律師嘆「蔡阿嘎太信任人」無誤：但該賠的還是要賠

噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇壞：以為是白芝麻

嘉義民雄13:05規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

基隆漁船福洋266號遭日方登檢　漁業署：正積極交涉「人員均安」

台積電破千「他10股按成10張」超展開　網喊：年底會後悔

搭捷運突發現「票卡多342元」　她仔細一看：只有我現在才知道嗎？

熱爆！高雄燈塔飆39.9度　14縣市進烤箱

美西線多家公司調降運價　SCFI今日微漲0.52%

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

塞港缺櫃未解　SCFI連13周上揚、美東線運價逼近1萬美元

小心神隊友變豬隊友　新青安7大誤區一次看

群聯六月營收53.61億元、年增56%　創歷史同期新高

蘭嶼垃圾掩埋場大火畫面曝！燒一整夜仍未撲滅　警消持續灌救

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

蘇智傑到二軍調整傳球　李承鴻右肘開TJ手術

上海「日光盤」再現　平均24秒賣出一戶豪宅

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

生活熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」PTT炸鍋

愛家名醫外遇　小三現況曝光

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

一張250還會過期　自然人憑證被嫌爛　

遇最慘暑假！花蓮7年名店「黑金通」宣布停業

日本入境卡關2小時　旅日達人5建議：少選晚上航班

最酷熱時刻要來了！今明兩天達最強　2地熱到「黑發紫」

她搭捷運突發現「票卡多342元」

台北即將飆破40℃？　專家：很快就會有答案

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

更多熱門

相關新聞

突收到彌月禮「要回包紅包？」　網給建議

突收到彌月禮「要回包紅包？」　網給建議

許多新手爸媽都會準備彌月禮給親友和同事，近日就有網友想知道，如果收到了彌月禮，通常要包紅包嗎？是看自己的心意以及彼此的交情嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

聊LINE「最白目4行為」！網曝「1舉動」超煩

聊LINE「最白目4行為」！網曝「1舉動」超煩

洗頭會「站著洗 or 彎腰洗？」　醫給建議

洗頭會「站著洗 or 彎腰洗？」　醫給建議

進連鎖店內用　像闖「阿公嬤聊天室」他傻了

進連鎖店內用　像闖「阿公嬤聊天室」他傻了

空姐拍TikTok爆「水箱很髒」　地勤傻眼打臉

空姐拍TikTok爆「水箱很髒」　地勤傻眼打臉

關鍵字：

早餐店玉米濃湯PTT

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面