早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

▲有些早餐店會在冬天賣玉米濃湯。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／曾筠淇報導

有些早餐店會販售玉米濃湯，但通常是「冬天限定」，夏天未必喝得到。近日就有網友發文表示，其實就算是夏天，有時早上還是會想喝熱湯，如果大家點了玉米濃湯後，才知道是「冬天限定」，會不會感到落寞？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「早餐店夏天不賣玉米濃湯，會落寞嗎」為標題發文，提到即便是炎炎夏日，有時早上仍會想喝一碗熱湯。然而，他發現許多早餐店只在冬季供應玉米濃湯，其實若有寫明倒是無妨，但有些店未必會寫清楚，要等到點了餐以後，才知道夏季沒有玉米濃湯。

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對此，原PO不禁疑惑，夏天早上喝熱湯，真的就這麼沒市場需求嗎？似乎除了連鎖速食店，多數早餐店都不會在夏天供應玉米濃湯？如果大家點了玉米濃湯後，才知道是「冬天限定」，會不會感到落寞？

▲許多人早上會來一杯飲料。（示意圖／記者周宸亘攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我也喜歡喝，但真的蠻多都沒賣」、「早餐店自己煮的玉米濃湯真的很讚，粉泡的那種就是少了一味」。也有網友表示，「想喝可以去超商買」、「你可以買回家煮」、「我買到的早餐店玉米濃湯都不好喝，後來寧願買速食店或超商微波的」。

另還有網友認為，「夏天整天下來頂多賣一碗，有在顧品質的每天都要倒掉，你是早餐店老闆你要賣嗎」、「早餐店在夏天賣一點都不划算」、「玉米濃湯有什麼難的，應該是比較少人點，老闆想節省成本就不賣」、「如果夏天賣很好，你覺得會撤掉嗎」。