進連鎖店內用他傻了！像闖「阿公嬤聊天室」爆共鳴：好想哭

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

「一大群走人，瞬間安靜！」有網友近日到連鎖品牌內用，不只一次遇到阿公阿嬤聚集，都點了一杯飲料就坐一整天，整間充斥著聊天聲。許多人也爆共鳴，「六日的超商也好多人」、「星巴克也好多長輩，一群一群的，聊天都超大聲的，真的好想哭」、「摩斯真的被阿公嬤佔領，路易莎還有學生」，語氣超無奈。

有網友在PTT的WomenTalk板發起討論，「路易莎、摩斯，阿公嬤的聊天室」，近期不管去摩斯還是路易莎，「常常發現這些地點，一群阿公嬤一杯飲料坐一整天」。而且整間店全都是阿公嬤很大聲、超大聲的聊天聲音，「通常都是中午下午出現，我很震驚這件事。」一大群走人後，店裡則瞬間變超安靜。

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看到貼文後，超多人爆共鳴，「連星巴克都不少長輩了，六日的超商也好多人在座位區聊天吹冷氣」、「星巴克也好多長輩，一群一群的，聊天都超大聲的，真的好想哭」、「摩斯真的被阿公嬤佔領，路易莎還有學生」、「新店IKEA用餐區滿滿老人，還看過在打毛線的」、「現在很多連鎖店已經都被佔領啦！」

也有網友表示，「不是老人就是學生」、「學生帶一堆書去讀書佔位置也差不多」、「點1杯小飲然後1人佔4人位唸書的也沒有好到哪裡去」、「去沒關係，製造太多噪音才是問題吧」、「咖啡廳本來就是聊天用的啊，一堆人只點一杯坐一整天當圖書館還瞪別人聊天才莫名其妙。」