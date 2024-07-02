洗頭會「站著洗 or 彎腰洗？」　醫給建議：對脊椎很傷

▲洗頭會站著還是彎腰？（示意圖／記者劉維榛攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

洗頭的時候，習慣站著還是彎腰洗呢？近日有網友發文表示，日前他和朋友聊到洗頭話題，說到自己平時都是站著洗，不過對方因為不想要洗頭水碰到身體，所以都是彎腰洗，大家平時都怎麼洗呢？貼文曝光後，掀起網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「洗頭是站著洗還是彎腰洗派」為標題發文，提到他平時洗澡都是站著洗，洗完頭之後就接著洗身體，因為這樣洗的話，身體就會一直持續沖水，冬天的時候也不會冷。

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不過，原PO的朋友則是彎腰洗，不想要洗頭的水碰到身體，覺得這樣背部容易長痘痘。與此同時，原PO就好奇大家都是怎麼洗頭的？

貼文曝光後，多數網友表示，「站著洗，好奇彎腰不會弄到眼睛嗎」、「站著洗，頭往後仰」、「站著洗，彎腰會頭暈」、「我仰頭洗」、「站著背對蓮蓬頭仰頭洗，水不會經過臉」、「站著」、「我仰頭洗」、「我都仰著洗頭」。

還有網友回應，「坐著洗，站著洗是洗戰鬥澡嗎」、「買小圓凳坐著洗，舒服許多」、「我都躺著洗」、「彎腰洗。會比較乾淨，眼睛也不會進水」、「彎腰啊，站著洗，水會流到眼睛很恐懼」。

而要注意的是，醫師嚴可倫過去曾在粉專「有溫度的嘮叨 台中光田骨科 嚴可倫醫師 脊椎關節骨鬆專業 - 骨筋中外」上指出，很多長頭髮的人喜歡在洗手台洗頭，但因為它的高度不是設計來洗頭的，而且「彎腰洗頭」對脊椎很傷，所以還是比較建議站立、用蓮蓬頭洗。