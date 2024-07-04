突收到彌月禮「要回包紅包？」　過來人給建議

▲收到彌月禮後，要回包紅包嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

許多新手爸媽都會準備彌月禮給親友和同事，近日就有網友想知道，如果收到了彌月禮，通常要包紅包嗎？是看自己的心意以及彼此的交情嗎？貼文曝光後，掀起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「收到彌月禮會回包紅包嗎」為標題發文拋問，如果收到彌月禮，通常會回包紅包嗎？家人告訴他，通常回包一下會比較好，不過他上網查詢後，似乎沒有強制或規定。

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原PO表示，其實朋友有說不用給紅包，且如果他真的包了，對方也只會收下紅包袋，會再把錢轉給他。因此他就想知道，收了彌月禮到底需不需要包紅包？還是純粹是看個人心意，以及彼此的交情呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「通常都是有收到禮金才會給彌月禮，你朋友太狠了」、「我遇到通常是先登記收了再去訂彌月禮，如果直接給就是沒有在意收紅包」、「通常都是收到紅包才會送彌月，如果沒包就收到彌月，通常代表別人沒有期望你回禮」、「通常是小孩出生後就會先包紅包，父母也會依據來訂彌月禮，但朋友都給了，我還是回包」。

還有網友表示，「通常是生產收到朋友送的禮物禮金，才會回彌月禮，直接給的話，禮貌上我還是會回送，她不收紅包，那你就挑個小禮物，尿布、圍兜、童裝之類」、「以後找機會請她吃飯呢」。