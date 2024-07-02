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空姐拍TikTok爆「水箱很髒」　地勤傻眼打臉：一洗好幾個小時

▲空姐示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前一名外國空服員Kamalani在TikTok表示，飛機上的飲用水來自連接水箱的水龍頭，可水箱基本上沒清洗過，所以身為空服員很少喝咖啡或茶。就有台灣地勤超無言，因為不僅會洗，一洗就是好幾個小時甚至半天以上，「不要說飛機的管線水箱，連水車跟水站都是要定期消毒，還有第三方廠商來做抽檢的。」

一名地勤在PTT回文指出，看到空服員號稱不喝機上咖啡或茶，只因水箱很髒，「身為成天被人嫌髒嫌臭的地勤可以跟你說，這個飛機水箱管線是會洗的，而且這一洗就是好幾個小時甚至半天以上的作業。」

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他表示，清洗地點不是在一般停機坪，而是過夜用的停機坪或維修棚廠，所以空服員看不到作業過程，「這飛機進行了水系消毒清洗，你一個後艙怎麼可能知道？」

原PO強調，不要說飛機管線水箱，連水車跟水站都要定期消毒，第三方廠商也會來做抽檢，「碰過單位自主水質監測結果不對（餘氯太高還怎樣），就馬上拉掉回去整車大洗的。」

貼文引發熱議，「飲用水這東西可以造成嚴重飛安，怎麼可能不注重」、「我信這個，飲用水有問題是大規模殺傷，怎麼可能安檢會放過這個」、「飛機餐都怕食物中毒了，飲水安全怎可能不重視？」「信你，密閉空間飲用水有問題，畫面都有味道了」、「一間正常的公司是不容許不洗管路造成病源。」

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