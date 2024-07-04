選罷法下週一再戰　柯建銘：議事人員可先離開了

記者皮心瑀／台北報導

《選罷法》下週一再戰！藍綠4日下午為內政委員會的場地僵持不下，綠守在原本紅樓202，藍堅持改到群賢樓101，稍早內政委員會召委高金素梅宣布散會，並表示會再排議程，而民進黨團總召柯建銘則到紅樓202告訴議事人員可先走，因高金已離開院區，而民進黨團則留下於隔壁會議室開會。

▲柯建銘（右一）。（圖／記者皮心瑀攝）

根據內政委員會立委們收到的下週議程，將爭議較大的國民黨立委許宇甄的「拉高罷免門檻」提案拿掉，僅留原住民選舉相關法案，及民進黨立委吳秉叡的加嚴罷免連署方式等提案。

許宇甄的《選罷法》版本，主張一年內不得為罷免之提議與連署，罷免的票數要高於當初當選的票數等，引來爭議。柯建銘表示，這是鳥籠罷免，沒收人民權利，不能讓社會變成只有選舉，沒有罷免，民進黨團絕不可接受。

面對高金素梅宣布散會，柯建銘說，高金離開院區了，議事人員也可以走了。今天很清楚，議場在這裡，國民黨團卻例外，搞了另一個議場是非法的，綠營不認同他們的開會，反正國民黨團已經到北檢提告，那就來面對。

柯建銘也指出，開會地方就是在這裡，換會議室是非法的，這種情形有發生過，但要換就是要進來，這邊才是真的集會，高金說下禮拜一要繼續排審，下禮拜一會怎麼樣下禮拜一再講，民進黨團最大原則是絕不容許沒收罷免、沒收民主。