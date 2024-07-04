日販賣機前驚見「神秘牛皮紙袋」　網瘋傳照片：福島人溫暖到好可怕

▲日本販賣機一幕讓網友感動。（圖／翻攝X／＠@ykspofficial1，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

近日，一則來自日本福島縣的溫馨小故事在社交媒體上引起廣泛關注。一名網友在X（前身為Twitter）平台上分享了一張自動販賣機的照片，配文寫道：「可怕嗎？溫暖的福島縣人」。這張看似平凡的照片卻蘊含著令人動容的細節，吸引了將近400萬人次的瀏覽。

照片中，一台普通的自動販賣機下方擺放著一個牛皮紙袋，引起了原發文者的好奇。經過仔細查看，發現紙袋上寫著「15時50分，找零未取」。原來是有顧客在使用販賣機後忘記取走找零，一位熱心的路人將零錢裝入紙袋，並貼心地放在販賣機旁，以便失主日後能夠找回。

這則貼文迅速在網路上傳播，截至發稿前已吸引了近400萬次瀏覽，14萬個讚，以及1500次分享。許多網友紛紛留言讚嘆：「真的溫暖到好可怕啊！」、「居然還把零錢放在牛皮紙袋中，福島縣人的溫暖好恐怖！」、「放眼國際的確溫柔到好瘋狂呢！」

然而，也有一些網友提出了不同的看法和擔憂。有人質疑：「這樣不會被別人拿走嗎？」、「但如果真的要回去拿，會不會先被其他人拿走」。還有人表示：「如果是在東京，這種事絕對不可能發生」，凸顯出不同地區之間可能存在的差異。