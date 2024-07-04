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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

入境日本要注意！別踩「黃金地雷」　金飾超過20萬日圓須申報

▲桃園市大溪區中央路某家銀樓16日上午發生銀樓搶案，葛嫌搶走的2條金項鍊，圖為類似金項鍊。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲金項鍊示意圖。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

近期傳出一名台灣旅客入境日本時，因戴著金項鍊被海關盯上，遭扣留6小時，台灣日本關係協會秘書長范振國今（4日）表示，許多國人習慣隨身佩戴金項鍊，但現在金價上漲，很容易就超過日本規定的20萬日圓（約新台幣4萬元）上限，依法必須填報攜帶物品申報單，若是沒有填報，很可能因此遭到盤查，甚至被沒收金飾、課徵關稅等。

范振國今天上午出席外交部例行記者會時特別提醒，最近外館提到一些案例，有民眾攜帶黃金進入日本，遇到一些問題，這是因為今年以來日幣大幅貶值，造成各國赴日旅遊人數增加，加上國際金價走揚，日本消費稅提高到10％等因素，使部分犯罪集團開始以非法手段，企圖走私黃金到日本來販售，藉由賺取差價來牟利。

范振國說，現在日本海關開始會對入境觀光客隨身攜帶的金飾品，進行更嚴格的審查，因此，再次提醒民眾，現在日本海關規定，若現金金額超過100萬日圓，當中包括等值外幣、支票、有價證券，或者純度超過90%以上的黃金超過1公斤，都需要在入境時向海關做進出口申報，等於在日本認定中，這就是進出口的行為。

范振國說，一般觀光客隨身攜帶的物品當中，包括隨身攜帶的金飾品價值總計超過20日圓，也必須另外填報一張攜帶物品申報單，民眾搭飛機時可以向空服員索取，或者在下機後行李台周邊有櫃檯可以填寫單據，如果沒有填寫，經過查驗，海關認定民眾隨身攜帶的金飾品金額超過20萬日圓，可能就會被追查，物品也有可能遭到沒收。

范振國表示，許多華人國家有隨身攜帶金飾品的習慣，到日本觀光時，非常容易因此遭到盤查，甚至因為現在金價上漲，很容易超過20萬日圓上限，使金飾遭沒收，因此，再次提醒國人赴日盡量不要攜帶貴重的珠寶或金飾品，以免在入境時遭到盤查，甚至被沒收物品、課徵關稅等，而影響旅遊行程規劃。

另對國人若遭盤查應如何自處，范振國說明，一般日本海關會有翻譯人員協助溝通，若國人認為遭受到不合理的待遇，也可以與駐外館處聯絡，但依照實務經驗，通常須待日本海關查完後，才會允許旅客與外館聯繫，因為在搜查期間，一般不會被允許使用行動電話或手機，如果查完之後，海關認為仍有疑義，旅客便可主動告知，向駐外館處通報。

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