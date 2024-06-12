台東外役監受刑人「端午逾假未歸」　母1小時後找到人...帶他投案

▲台東縣武陵外役監獄31歲林姓受刑人，端午節放假返回台南探親，但逾假未歸被通緝，在家屬陪同下，就近向市警五分局投案。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台東縣武陵外役監獄1名31歲林姓受刑人，端午節放假返回台南探親，但11日下午4時逾假卻遲未歸監，林男家屬獲知後積極找人，於近傍晚時分在台南市北區公園路附近找到他，經林母向兒子曉以大義苦苦勸說後，在家屬陪同下，就近向市警五分局投案，全案依脫逃等罪嫌移送台南地檢署歸案。

據了解，林姓受刑人因詐欺案被判刑9年，已服刑6年多，因表現不錯，目前在法務部矯正署武陵外役監獄服刑，因適逢端午節連假，獄方放假讓他回台南探親，但林男原本應於11日下午4時回到武陵外役監獄報到，但他卻沒有返回監獄，而逾期未歸。

獄方發現後立即通報檢方查緝，並通知家屬協助找人，家屬獲悉即積極聯絡林，獲知他買了火車票後，卻未搭火車回台東，人在台南火車站附近徘徊，家屬連忙到火車站附近尋找，並於11日下午5時多在台南市北區公園路找到林男。

林男對林男曉以大義，苦苦規勸，林男最後在林母溫情喊話下，終於回心轉意下定決心，在家屬陪同向市警五分局投案。因林男逾期未歸，已被檢方發布通緝，全案偵訊後依法移送台南地檢署歸案。