　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台東外役監受刑人「端午逾假未歸」　母1小時後找到人...帶他投案

▲台東縣武陵外役監獄31歲林姓受刑人，端午節放假返回台南探親，但逾假未歸被通緝，在家屬陪同下，就近向市警五分局投案。（圖／民眾提供，下同）

▲台東縣武陵外役監獄31歲林姓受刑人，端午節放假返回台南探親，但逾假未歸被通緝，在家屬陪同下，就近向市警五分局投案。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台東縣武陵外役監獄1名31歲林姓受刑人，端午節放假返回台南探親，但11日下午4時逾假卻遲未歸監，林男家屬獲知後積極找人，於近傍晚時分在台南市北區公園路附近找到他，經林母向兒子曉以大義苦苦勸說後，在家屬陪同下，就近向市警五分局投案，全案依脫逃等罪嫌移送台南地檢署歸案。

據了解，林姓受刑人因詐欺案被判刑9年，已服刑6年多，因表現不錯，目前在法務部矯正署武陵外役監獄服刑，因適逢端午節連假，獄方放假讓他回台南探親，但林男原本應於11日下午4時回到武陵外役監獄報到，但他卻沒有返回監獄，而逾期未歸。

獄方發現後立即通報檢方查緝，並通知家屬協助找人，家屬獲悉即積極聯絡林，獲知他買了火車票後，卻未搭火車回台東，人在台南火車站附近徘徊，家屬連忙到火車站附近尋找，並於11日下午5時多在台南市北區公園路找到林男。

林男對林男曉以大義，苦苦規勸，林男最後在林母溫情喊話下，終於回心轉意下定決心，在家屬陪同向市警五分局投案。因林男逾期未歸，已被檢方發布通緝，全案偵訊後依法移送台南地檢署歸案。

ET快訊
快訊／台積電飆905元天價！
台攝影師南京被拘留　國台辦：查出58件淫穢物
快訊／烏克蘭首都多起爆炸聲　波蘭軍機緊急升空
潮州副站長上火線「一次說清楚」　大票人洗版：支持副座
「上班12hrs很累」！北捷OL遭2婦逼讓博愛座　頭撞柱濺血
快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV
快訊／胡歌睽違6年來台　國台辦：「寶總」到寶島是好事
快訊／黃仁勳概念股關不住！　拉第7根漲停
亮槍惹議！潮州副站長喊「我有恐嚇嗎」：除非腦袋有問題

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

台東外役監受刑人「端午逾假未歸」　母1小時後找到人...帶他投案

鄰居嫌半夜洗澡太吵、重低音擾人　工人挨罰3千元逆轉免繳

彰化透天厝飄刺鼻味！赫見衣櫃成大麻種植場　3嫌遭逮　　　

快訊／高雄港外貨輪起火！傷亡不明　直升機出動載送傷患

快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV　插乾股幫圍事

快速道路「籃球大飛石」一顆星反彈砸重機　倒楣騎士慘摔手腳骨折

闖淡水河陸男再起底！有過兩段婚姻　開建設公司倒閉成「老賴」

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

汪小菲躺著賺？「直播帶貨全程躺」　正妹幫搧風...怒斥員工：丟我臉！

龍舟開跑調皮大鼓秒位移 她全程打不著：這鼓是三X

兄弟魏碩成超時有爭議　王建民「罕見動怒」抗議

2歲女兒被反鎖喊救命　數數安撫自己後大爆哭

員警押解通緝犯剛進駕駛座　下秒警車遭後方休旅車猛撞

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

台東外役監受刑人「端午逾假未歸」　母1小時後找到人...帶他投案

鄰居嫌半夜洗澡太吵、重低音擾人　工人挨罰3千元逆轉免繳

彰化透天厝飄刺鼻味！赫見衣櫃成大麻種植場　3嫌遭逮　　　

快訊／高雄港外貨輪起火！傷亡不明　直升機出動載送傷患

快訊／基隆警少年隊遭搜索！小隊長涉包庇色情KTV　插乾股幫圍事

快速道路「籃球大飛石」一顆星反彈砸重機　倒楣騎士慘摔手腳骨折

闖淡水河陸男再起底！有過兩段婚姻　開建設公司倒閉成「老賴」

快訊／台積電飆905元天價　除息前夕衝出好采頭

北市惡父酗酒喊殺死家人！大兒子慘遭刺肚噴血...妻奪刀救人

快訊／中橫錐麓隧道東口嚴重坍方！持續落石雙向中斷　估6／13搶通

憂《財劃法》衝擊育兒、長照補助　民進黨4圖卡示警藍白瓜分國家

覆議案送達立院！藍速請韓國瑜開協商　要求卓榮泰到院說明窒礙之處

快訊／黃仁勳喊「台灣是重要國家」　國台辦：希望他補補課

韓五代男團「顏值擔當」TOP 3出爐！RIIZE元彬神級復古美男

台灣AV崩了？老司機揭密「FC2更優質」　曝台片衰敗5原因：有夠出戲

快訊／被爆年薪破110萬！　潮州副站長「16字回應了」

獨／導師涉性騷多名女學生！扯衣看胸+摸臀噁喊：那麼小沒關係啦

「謎之摔角」2坨肉肉在地上滾　小浣熊環抱柯基...下秒被慘摔

社會熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

即／爺載孫上課遭聯結車輾壓爆頭慘死

即／武玄壇擅自合婚　媽祖要告關公了

約女玩家打game卻硬上3次　現役軍人被訴　

有成董座睡好友妻　兩家開心合照曝

國5超車賓士不成竟逼車10km　他閃路肩仍被擦撞

女房客喝醉遭性侵！房東逼問：我很小？

女大生兼職做清潔工　進門全身衣物被扒光

高雄旅館爆3屍命案！1男2女陳屍房內

快訊／新光人壽新板傑仕堡涉弊　吳東進1億交保

即／新壽新板傑仕堡案　口罩男、前總經理現身地檢署

板橋男騎士自撞橋柱　無呼吸心跳

更多熱門

相關新聞

台北-台東機票售價直逼飛澳門　立委籲交通要平權

台北-台東機票售價直逼飛澳門　立委籲交通要平權

國民黨台東區域立委黃建賓11日質詢新任行政院長卓榮泰所率內閣，先後針對臺東縣內農業的冷鏈升級，以及北東鐵路票價及航空票價及離島機場設施等問題質詢。其中臺東到臺北機票售價更直逼臺北飛澳門，呼籲台東交通要平權。

臺東藝文團隊加入Pan-Pacific Festival　踩街秀文化力

臺東藝文團隊加入Pan-Pacific Festival　踩街秀文化力

利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

利吉水環境巡守隊　榮獲全國優良巡守隊優等獎

港籍遊客伯朗大道遺落包包　員警拾獲並物歸原主

港籍遊客伯朗大道遺落包包　員警拾獲並物歸原主

關山國小水上運動會　消防隊宣導發溺救生要領

關山國小水上運動會　消防隊宣導發溺救生要領

關鍵字：

台東外役監獄受刑人端午投案

讀者迴響

熱門新聞

1男2女陳屍旅館　死者竟是網紅廚師

醫驚曝：10個發燒有8個確診！新冠回歸「最初2症狀」

蝦皮聊聊「別再說謝謝」　賣家崩潰！真相驚呆萬人　

潮州「副站長薪水」起底超驚人！　網酸頂天

直擊柯以柔甜蜜勾斯文男約會！「口水交流」同回一屋

高雄尊青超市惡意倒閉！老闆欠債跑路

宿舍驚見「純潔巨人」性侵洗衣機

華視美女主播閃辭　不敵三立幫嫩妹記者

快訊／05：51規模4.9地震　最大震度3級

Toro爆劈腿！前女友痛揭他「數度精神失控」

獨／最強畢業生致詞！破百萬點閱　東山高中高三生5分鐘演說無冷場

蔡尚樺火大回應！

Youtuber北宜遭砂石車擦撞　倒地險遭輾

武玄壇消災價目表曝光！一票人驚：轉行了

快訊／上班注意！　國1追撞大回堵

更多

最夯影音

更多

國中生畢業「哀號痛哭」　友：頒他最佳捨不得獎

成績非頂尖仍爭取致詞　風趣畢業生：別怕失敗

浮誇哥騎車「開心嗑饅頭」　單手催油門下秒失控自摔

曾遭陸方打壓！高曼容奪世界選美冠軍　花11年圓夢：Taiwan我們做到了

星爺配音員石班瑜現身球場　重現經典聲音掀全場回憶殺

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面