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國語辭典「早上」讀「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」　 國教院：呈現早期口語

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部表示，重編國語辭典修訂本是呈現為研究利用而保留的早期口語讀音。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

近日有網友搜尋「重編國語辭典修訂本」，發現「早上」的上字讀音和一般人熟悉的四聲不同。國教院今天表示，重編國語辭典修訂本是呈現為研究利用而保留的早期口語讀音。

近日有網友在網路社群分享截圖，只見在搜尋引擎列表打「早上注音」，跳出來的第1個網站為「重編國語辭典修訂本」，顯示早上的讀音為「ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」，上的讀音不是一般人熟悉的四聲，令他很震驚，也引發網友討論。

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國家教育研究院今天發布新聞稿指出，重編國語辭典修訂本的「早上」標音「ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」，是為提供研究利用而保留的早期口語讀音，中小學教學及一般民眾宜查詢記錄當代國語讀音的「國語辭典簡編本」，該典「早上」標音「ㄗㄠˇ ㄕㄤˋ（變）ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」，首列教學及普遍習慣讀音，再以「（變）」呈現其他口語讀音。

▲▼ 。（圖／翻攝自教育部國語辭典）

▲教育部重編國語辭典把「早上」讀音標為「ㄗㄠˇ ‧ㄕㄤ」。（圖／翻攝自教育部重編國語辭典修訂本）

國教院說明，中小學教學及一般民眾宜使用「國語辭典簡編本」，其字詞取音較符合當代語言習慣；「重編國語辭典修訂本」以研究者為主要對象，在首頁即標明「重編國語辭典修訂本」為歷史語言辭典，主要記錄語言使用歷程，適用對象為語文研究者，若為小學、國中、高中（職）的學習或教學，建議優先使用「國語小字典」或「國語辭典簡編本」。

關於「早上」一詞，國教院提到，「重編國語辭典修訂本」83年的初版即標音「ㄗㄠˇ˙ㄕㄤ」，未曾更動；國教院將持續宣導並呼籲，讓民眾了解應依據字典辭典的性質及個人使用需要選擇適用辭典，也會以「兼顧當代語言習慣」的原則進行「重編國語辭典修訂本」音讀檢核工作。

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