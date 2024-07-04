搶救護理荒！衛福部祭12策略推三班護病比入法　拼119年7萬人力達標

▲▼為解決護理荒，衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

衛福部4日在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」，衛福部照護司長蔡淑鳳說明，為落實總統賴清德的「健康台灣」政策，衛福部將推動三班護病比入法，將投資護理人力整備，透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向12項策略，建立醫院護理留任正循環的機制，促進領照護理師執業的最大化，至119年護理人力預期新增5.6萬至7萬護理人力。

蔡淑鳳指出，「護理人力政策整備12項策略計畫」包括護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、三班護病比達標醫院獎勵、友善護理職場典範認證、護理新手臨床導師制度、智慧科技減輕護理負荷、擴大住院整合照護計畫、夜班護理人員直接獎勵、多元彈性自主執業、公職護理師比例調升，以及護理薪資結構合理透明。

蔡淑鳳表示，落實三班護病比是醫療服務的必要條件，以建立護理照護合理負荷，引領醫院護理人力留任能正向循環。而「三班護病比」標準制度已於今年3月1日正式實施。

蔡淑鳳提到，為鼓勵醫院增加充足的護理人力，衛福部推動整體三班護病先達標先獎勵，醫院可因地制宜以醫院整體最大化的人力考量作差異性的留任措施，如白班、急診、特殊病房、護理主管、專科護理師等。

蔡淑鳳也說，護理人員三班輪值工作方式，時常面臨家庭工作無法兼顧而離職。對此，衛福部將以夜班獎勵推動夜班專責護理制度，讓醫院護理師可以因不同人生歷程選擇不同的班別制度，來降低日夜輪替現象。此外，護理人員也可透過護理新手臨床導師制度、行政院友善護理職場典範認證等，發展更多元彈性且可自主選擇不同的執業模式。

據衛福部報告顯示，醫院護理人員常態空缺率約為5%，疫情後空缺率攀升至7%，離職率由疫情前約10至11%，攀升至12%。蔡淑鳳表示，衛福部將引領醫院護理照護流程智慧創新，並盤點政府支付及獎勵護理相關費用，確保合理反應在醫院護理薪資福利措施等，以有效留任護理人力。

蔡淑鳳指出，透過正向環境與薪資改善，估原領照護理少進多出之年約流失人力8千人可降為4千人，預期至119年可增加2.8萬留任。此外，113年教育部推動每年增加10%護理培育員額，預期113-119年可增加7.1萬名護理畢業生、4.2萬執業護理人力。最終至119年護理人力預期新增5.6萬至7萬護理人力。

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