　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶救護理荒！衛福部祭12策略推三班護病比入法　拼119年7萬人力達標

▲▼衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供）

▲▼為解決護理荒，衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供，點圖放大，下同）

實習記者歐承翰／台北報導

衛福部4日在行政院會報告「護理人力政策整備12項策略計畫」，衛福部照護司長蔡淑鳳說明，為落實總統賴清德的「健康台灣」政策，衛福部將推動三班護病比入法，將投資護理人力整備，透過人力培育、正向職場與薪資改善3大方向12項策略，建立醫院護理留任正循環的機制，促進領照護理師執業的最大化，至119年護理人力預期新增5.6萬至7萬護理人力。

蔡淑鳳指出，「護理人力政策整備12項策略計畫」包括護理人力增額培育、國考增次題務精進、教考用協力整合平台、三班護病比達標醫院獎勵、友善護理職場典範認證、護理新手臨床導師制度、智慧科技減輕護理負荷、擴大住院整合照護計畫、夜班護理人員直接獎勵、多元彈性自主執業、公職護理師比例調升，以及護理薪資結構合理透明。

▲▼衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供）

蔡淑鳳表示，落實三班護病比是醫療服務的必要條件，以建立護理照護合理負荷，引領醫院護理人力留任能正向循環。而「三班護病比」標準制度已於今年3月1日正式實施。

蔡淑鳳提到，為鼓勵醫院增加充足的護理人力，衛福部推動整體三班護病先達標先獎勵，醫院可因地制宜以醫院整體最大化的人力考量作差異性的留任措施，如白班、急診、特殊病房、護理主管、專科護理師等。

蔡淑鳳也說，護理人員三班輪值工作方式，時常面臨家庭工作無法兼顧而離職。對此，衛福部將以夜班獎勵推動夜班專責護理制度，讓醫院護理師可以因不同人生歷程選擇不同的班別制度，來降低日夜輪替現象。此外，護理人員也可透過護理新手臨床導師制度、行政院友善護理職場典範認證等，發展更多元彈性且可自主選擇不同的執業模式。

據衛福部報告顯示，醫院護理人員常態空缺率約為5%，疫情後空缺率攀升至7%，離職率由疫情前約10至11%，攀升至12%。蔡淑鳳表示，衛福部將引領醫院護理照護流程智慧創新，並盤點政府支付及獎勵護理相關費用，確保合理反應在醫院護理薪資福利措施等，以有效留任護理人力。

蔡淑鳳指出，透過正向環境與薪資改善，估原領照護理少進多出之年約流失人力8千人可降為4千人，預期至119年可增加2.8萬留任。此外，113年教育部推動每年增加10%護理培育員額，預期113-119年可增加7.1萬名護理畢業生、4.2萬執業護理人力。最終至119年護理人力預期新增5.6萬至7萬護理人力。

▲▼衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供）

▲▼衛福部向行政院會提報「護理人力政策整備12項策略計畫」。（圖／行政院提供）

還想看更多...

►全台醫學中心7%病床開不了！護理白班津貼還跳票　藍委怒轟衛福部

►桃市醫院掀關床海嘯！3個月879名護理師離職　衛生局長說話了

►護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

ET快訊
快訊／高金素梅宣布散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」
嘉義出土5具2500年前骨骸　驚見古人吃「檳榔」
新竹女撿到iPhone！1個月後「定位飛到廣東」下場曝
台中6死大樓「又堆滿回收物」！　法拍價腰斬
「大進滿88」船長高血壓又糖尿病　家屬憂缺藥：盼赴陸探視送藥
李芷婷首揭「分手男友真相」　哭一個月求醫：我太幼稚天真
快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

譴責院版《學生輔導法》遲到　柯志恩：盼調高專輔人力薪資待遇

第3條捷運通過可行性研究　盧秀燕讚卓榮泰有效率...邀台中享美食

控「綠囚禁議事人員」藍委報案！　內委會轉移陣地續審《選罷法》

搶救護理荒！衛福部祭12策略推三班護病比入法　拼119年7萬人力達標

快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

「國民黨這招真是高」　媒體人：掩護民進黨

從「拆樑」到補選花納稅錢6000萬　王鴻薇批民進黨浪費社會資源

行政院修《學生輔導法》5大重點曝　專輔人力估再增千人

綠能國家隊淪第五縱隊　黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

車行鸚鵡神模仿機車壞掉聲　聽爸喊「小心被揍」嚇改貓叫

薔薔送憂鬱症爸2柴犬「遭趕出家門」！ 　被轟「不負責」她解釋：只是想療癒對方

17歲泰國正妹撞臉韓女團Lisa　市場賣炸雞爆紅！網：快出道

別在職場裡入戲太深　他勸：只是來賺錢的

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

譴責院版《學生輔導法》遲到　柯志恩：盼調高專輔人力薪資待遇

第3條捷運通過可行性研究　盧秀燕讚卓榮泰有效率...邀台中享美食

控「綠囚禁議事人員」藍委報案！　內委會轉移陣地續審《選罷法》

搶救護理荒！衛福部祭12策略推三班護病比入法　拼119年7萬人力達標

快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

「國民黨這招真是高」　媒體人：掩護民進黨

從「拆樑」到補選花納稅錢6000萬　王鴻薇批民進黨浪費社會資源

行政院修《學生輔導法》5大重點曝　專輔人力估再增千人

綠能國家隊淪第五縱隊　黃國昌爆三總、艦指部用華為：恐影響資安

林心如「看新聞才知」閨蜜陳妍希爆婚變　曝上次見面…已是半年前

健保保障點值修法！韓國瑜明進行院會級協商　衛福部提前宣示立場

快訊／高金素梅宣布內委會散會！　藍4點告綠「囚禁議事人員50分鐘」

分科測驗「4.2萬人報名」下周五、六登場　大考中心5大提醒

歐赫恩開轟、克雷默5局好投　金鶯擊敗水手近7戰奪6勝

小熊吞3連敗　今永昇太6局8K獲主帥肯定：全明星級投手

賀錦麗「1分鐘影片」對尬川普人選超威　傳盟友私下討論造勢

詐騙啦！台東男被「高獲利」沖昏頭要匯7萬　警及時攔阻

海豹汪出外景落水「當場學會游泳」　媽緊張→被萌到心情三溫暖

新光金現增定價出爐！每股8.3元　可募資逾138億元

白皙妹一屁股坐上BMW！ 引擎蓋尷尬凹陷店家傻眼報警

政治熱門新聞

快訊／經濟表現亮眼　卓榮泰指示人總調升明年軍公教薪資

快訊／反制藍《選罷法》修法今出委員會！　綠一早甲動占主席台

快訊／高金素梅被擋門外！藍欲改《選罷法》戰地　綠喊宣告無效

綠委占主席台卡內委會修選罷法！　中午還切火龍果大玩自拍

藍委爆藏詐團主嫌「還開節目宣傳」　三立：結束合作下架該節目

澎湖漁船遭扣押　管碧玲：籲陸方儘速放船放人

「國民黨這招真是高」　媒體人：掩護民進黨

綠占主席台狂喊口號！她抱病喊「開始開會」　綠委急搶走議事人員資料

快訊／台海緊張！22共機、6共艦「四面環台」　最近離鵝鑾鼻44浬

轉型正義撕裂族群？　周玉蔻轟李遠：無知！

爆詐騙集團藏「三立」還牽扯陶晶瑩　王鴻薇：犯罪所得高達22億

綠委不開會　黃國昌嗆：把召委辭了

2026是否參選嘉義市長？張啟楷動向曝

《選罷法》民眾黨立委全缺席！　綠委嗆：白委偷薪水還偷火龍果

更多熱門

相關新聞

護理荒病床開不了　藍委轟衛福部：白班津貼還跳票！

護理荒病床開不了　藍委轟衛福部：白班津貼還跳票！

新冠疫情趨緩後，醫院出現護理荒，國民黨立委陳菁徽就踢爆，全台22家的醫學中心，現在約有7％的病床開不了，且原先衛福部承諾下半年給予護理的「白班津貼」也跳票，可能要延到明年才發得出。她痛批，衛福部不但避重就輕，否認缺床、關床潮亂象，對醫護問題的處理態度，更是怠慢且不守信用。

長者上網比率增！衛福部調查：65歲以上女性「憂鬱感較高」

長者上網比率增！衛福部調查：65歲以上女性「憂鬱感較高」

衛福部推大夜專班、AI分擔文書工作　12策略緩解醫護荒

衛福部推大夜專班、AI分擔文書工作　12策略緩解醫護荒

80歲以上申請外籍看護擬鬆綁　民團憂：排擠到真正有需要者

80歲以上申請外籍看護擬鬆綁　民團憂：排擠到真正有需要者

綠委爆有醫院「掛號費6千」優先排床

綠委爆有醫院「掛號費6千」優先排床

關鍵字：

衛福部護病比護理荒

讀者迴響

熱門新聞

新北狠母誘騙2女兒下碧潭　放手讓水沖走

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

男友喝爛醉睡死！女友在客廳遭摀嘴性侵

夜市排小吃「突被曾國城插隊」！她怒PO網公審掀戰

最正越南人妻泡湯破200萬觀看　夫曾高EQ回應酸民被讚爆

被降薪還不起房貸！30歲券商女員工絕望身亡

孫安佐「改名了」：以前比較天真！朱姓經紀人遭開除

狠母返台「住婆家1年爆爭執」！讓2女兒被沖走溺死

汪建民驚罹肺腺癌四期已擴散到腦部

江坤俊老婆對外挺夫「其實私下氣炸」！

快訊／國一4車連環撞　南下全線封閉

孫安佐還原米砂墮胎風波「認了是快槍俠」

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

與公婆丈夫口角　狠母帶2女輕生

飆仔奪命影片曝！　20歲女騎士下班遭4連撞慘死

更多

最夯影音

更多

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

病癒海邊散心「車困沙灘」 獲救回頭拿手機被沖走亡

放92歲父家中病故成白骨！　女兒回姊「安好」疑藏隱情

江坤俊女神妻曝光 過夜護理師人設崩｜20240703 ET午間新聞

Sandy「預產期9月底」主持10月中金鐘獎！？　「沒有想要剖腹」：選別人也沒關係..

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面