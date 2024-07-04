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全台醫學中心7%病床開不了！護理白班津貼還跳票　藍委怒轟衛福部

▲桃園市議員黃敬平昨天在市議會總質詢提出，桃園護理師離職高達879人，各大醫院掀起關床海嘯，圖為部立桃園醫院護理師照顧洗腎病人。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲全台護理荒，各醫院都傳關床潮。（示意圖／記者沈繼昌攝）

實習記者歐承翰／台北報導

新冠疫情趨緩後，醫院出現護理荒，國民黨立委陳菁徽就踢爆，全台22家的醫學中心，現在約有7％的病床開不了，且原先衛福部承諾下半年給予護理的「白班津貼」也跳票，可能要延到明年才發得出。她痛批，衛福部不但避重就輕，否認缺床、關床潮亂象，對醫護問題的處理態度，更是怠慢且不守信用。

陳菁徽在臉書撰文表示，6月初，各大報頭版報導因護理荒導致醫院關病床，但衛福部卻避重就輕說，只是小幅度床數調整，而且護理人員跟病床數都有增加。但事實上，她收到第一線吹哨者的數據顯示，全台22家醫療資源最豐沛的醫學中心，最一開始有許可27974床位，但只有25699床位是開放的，而真正有申報的更少，僅有23835，代表有7%左右的病床是開不了的。

「沒有護理人員的病床，就只是一張床」陳菁徽批，疫情後護理荒一直持續，且越來越嚴重。去年衛福部提出三個改善方向，包含推動「三班護病比」、「夜班津貼」、還有「營造友善醫院職場環境」。然而，三個方向只有「夜班津貼」發出而已，其它兩個根本沒有落實，而且她認為，醫護工作繁重，不應該分班別。

陳菁徽指出，國民黨立委萬美玲之前在總質詢前任行政院長、衛福部長時也獲得承諾，今年下半年會發放白班津貼。因為政策是延續，承諾不該跳票，可是昨天她質詢衛福部時卻得知，今年應該發不出來了，可能要到明年。對此，她痛斥，這就是衛福部在處理醫護問題上的態度，怠慢且不守信用。

陳菁徽表示，根據國際人力2030年供需預估調查，台灣需要24.1萬至26萬的護理缺口，剩下6年還有5萬差距，等於每年要增加至少1.2萬且不能有人離職，結果現在每年只增加2千。數學好的朋友一看就知道，台灣根本無法彌平護理人力的大缺口。

陳菁徽說，這幾天不論是輸液荒、護理師荒等等問題，追根究柢就是健保點值太低所造成。她認為，醫療支出是一種投資，不應該視為成本，長遠而言對於民眾健康才是真正的保障與照顧。

▼立委陳菁徽直言，「沒有護理人員的病床，就只是一張床」。（圖／CFP）

▲▼ 醫院,病床,病房,住院。（圖／CFP）

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